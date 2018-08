Norges mest meriterte dommerpar avslutter karrieren

I 2016 dømte Kjersti Arntsen og Guro Røen OL-finalen i håndball i Rio. Nå har de bestemt seg for å avslutte dommerkarrieren.

– Det har ikke vært en enkel beslutning, men alt til sin tid. Det å ha fått tatt del i internasjonal og nasjonal topphåndball har vært et privilegium for oss, og det har gitt utrolig mange gode opplevelser på håndballbaner i Norge og verden, sier Røen og Arntsen til håndballforbundets nettsted.

I løpet av seks år som dommerpar, har de dømt tre VM, to EM og ett OL. De har også vunnet «årets dommerpar» ved fire anledninger.

– Vi beklager at Kjersti og Guro nå gir seg, men respekterer naturligvis at de er kommet til et punkt hvor de ønsker å gjøre andre prioriteringer. Guro og Kjersti har satset tøft og seriøst for å nå sine mål som dommere. De har som kvinnelig dommerpar brutt barrierer både her til lands og internasjonalt. Fin utvikling og gode prestasjoner, ikke minst som dommere i herrekamper, er blitt registrert internasjonalt, sier dommerutvikler Svein Olav Øie til samme nettsted.

