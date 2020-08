Norges skjebnekamp kan måtte bli spilt i utlandet

Norges viktige kvalik-kamp mot Serbia kan bli spilt utenfor Norge, siden Helsedirektoratet ikke åpner for unntak i Covid-19-forskriften.

Helsedirektoratet åpner ikke for at Covid-19-forskriften endres for å gi unntak for karanteneplikten til landslag og internasjonale klubbturneringer, skriver VG.

Dermed kan Norges viktige kvalik-kamp mot Serbia, som i utgangspunktet spilles 8. oktober, bli spilt utenfor Norges grenser.

Kampen skal i utgangspunktet spilles på Ullevaal Stadion, men det er ikke sikkert det blir mulig på grunn av korona-situasjonen. Dermed kan det hende kampen må spilles på en nøytral arena utenfor Norge.

Det bekrefter konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Nils Fisketjønn, til VG.

– Ja. UEFA har lagt opp til et slikt system. Kan ikke Serbia komme hit, så må vi finne en annen arena, sier han til avisen.