Norges «spion» roses før skjebnekampen mot Serbia: - Har gjort en fantastisk jobb

Sjeldent har Norge gått så grundig til verks før en landskamp.

ULLEVAAL STADION/AKERSGATA (Nettavisen): Det er lenge siden Norge har spilt en så viktig kamp som det kommende oppgjøret mot Serbia på Ullevaal stadion torsdag kveld.

Med seier mot serberne er det norske landslaget kun en playoff-finale mot Skottland eller Israel fra å kvalifisere seg til det første mesterskapet på over 20 år.

Sulten på et mesterskap er utvilsomt stor og landslagsledelsen har for lengst tatt grep for at de skal være så godt forberedt som mulig til den viktige kampen mot serberne.

Et av grepene er å engasjere tidligere Brann-trener Rune Skarsfjord som deres egen «Serbia-spion».

I over ett år har Skarsfjord speidet på Norges motstander og rapportert hjem til landslagssjef Lars Lagerbäck og assistenttrener Per Joar Hansen.

- Rune har gjort en fantastisk jobb, sier «Perry» til Nettavisen.

- Han har ikke bare fulgt laget, men også enkeltspillere. Han har vel nesten vært hjemme hos spillerne deres og spist frokost og lunsj. Det går i hvert fall ikke på speiding av motstanderen. Vi er veldig forberedt på hva som møter oss, forteller landslagsassistenten.

FORBEREDT: Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen under treningen til herrelandslaget i fotball på Ullevaal Stadion. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

Kartlegging

Skarsfjord jobber i dag som klubbutvikler i Norsk Toppfotball, men har gledet seg over ekstrajobben som speider for Perry og Lagerbäck.

Den tidligere eliteserietreneren forteller til Nettavisen at Lagerbäck har vært ekstremt tydelig på hvordan han skal ha ting.

I løpet av 2019 og 2020 har speideren fått med seg alle kampene til Serbia, enten på TV eller fra tribuneplass.

Han forklarer at han har sendt over en stor mengde med informasjon til det norske trenerteamet om serberne.

For i tillegg til å ha sett alle landskampene de siste to årene, har Skarsfjord også fulgt enkeltspillerne til Serbia i klubblagene.

- Jeg har lagd oversikt over hva de har gjort i klubbhverdagen, hvilke posisjoner de spiller i på klubblaget, om de spiller fast på laget, om de har vært skadet, hvordan de har spilt før korona og hvordan de så ut etter at de kom tilbake fra koronapausen, forteller Skarsfjord.

Han sier at det nå blir opp til Lagerbäck og Perry å bestemme hvordan de vil bruke Skarsfjords kartlegging av serberne.

- De skal på en måte bare sile ut bare indrefileten av det her til spillerne, sier Skarsfjord.

Speideren tror ikke at hans observasjoner vil endre måten Norge spiller på, men tror det likevel kan bli viktig.

- Lars endrer ikke ting fordi Serbia gjør sånn og sånn, men det kan være nyttige detaljer for enkeltspillere og det kan være lagdeler som har nytte av det, forteller Skarsfjord.

TRENER: Rune Skarsfjord har tidligere vært trener for Brann. Foto: Marit Hommedal (NTB)

Skarsfjord om serbiske spillere: - Ekstremt



Han sier at han kunne snakket i flere timer om det serbiske laget, men mener det vil være bortkastet å dele alt han har funnet til media.

Skarsfjord er imidlertid tydelig på at det er mange dyktige fotballspillere fra Serbia han har sett nærmere på de siste to årene - noe han bet seg raskt merke i.

- De kunne sikkert ha fylt opp to tropper med spillere fra topp fem ligaer. Det er ekstremt, sier Skarsfjord som bemerker at Serbia knapt har et større folketall enn Norge.

- Flere av disse spillerne har vært virkelige stjerner i lang tid. Du har blant annet tre foran der med Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic og Aleksandar Mitrovic som har vært på et høyt nivå ganske lenge. Og så er det spillere i både midten og bak som har spilt på det aller høyeste nivå med Aleksandar Kolarov som kanskje den mest kjente.

Men til tross for at den serbiske troppen på blokka virker svært sterk, har ikke alt gått på skinner for det serbiske landslaget.

- De har et veldig høyt toppnivå og så har de en tendens til å variere en god del, forteller Norges «spion».

Han mistenker imidlertid at serberne vil heve seg til kampen mot Norge når en EM-plass står på spill.

AJAX-PROFIL: Rune Skarsfjord trekker frem Dusan Tadic som en av Serbias store stjerner. Foto: Olaf Kraak (AFP)

Byttet trener



Likevel skal det norske laget være godt forberedt på hvordan landslagssjef Ljubisa Tumbakovic planelgger å spille på Ullevaal torsdag kveld.

- Serbia har fått inn en ny landslagssjef for ikke så alt for lenge siden. De har jobbet på en måte i 2019 og så har de endret litt nå i 2020. De har bare spilt to kamper i år. En liten omlegging har det vært uten at den er så veldig stor, sier Skarsfjord.

- Har dere et klart bilde på hvordan de kommer til å spille?

- Vi blir veldig overrasket om de gjør noe annet. Vi har et veldig klart bilde på hva de gjorde i 2019 og de små endringene som ligger der i år. Hvis de kommer med en variant utover det så tar de sjanser, for da gjør de noe som de ikke har gjort før. Det kan slå helt feil ut. Vi vet ganske sikkert hvordan de vil spille, sier speideren.

Han drømmer i likhet med andre norske fotballfans om suksess på Ullevaal torsdag kveld, men synes det er vanskelig å spå utfallet.

- Kampen er helt åpen, sier han.

Svaret på hvordan det går får vi fra avspark klokken 20.45.