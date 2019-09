Norges største travstjerne skadd, ute i lang tid

Den norske stjernetraveren Hillary B.R. har pådratt seg en ubeleilig og lei skade. Superhoppa med 3,8 millioner kroner på konto står foran en lang løpspause.

Travdronningen til suksesstrener Geir Vegard Gundersen har de siste årene utviklet seg til å bli til Norges nye reklamehest. Nylig holdt hun show på Bjerkebanen og innkasserte to millioner kroner for seieren i Hoppe-Derby.

Hillary B.R. var kjempefavoritt på forhånd og vant med 50 meter. På veien mot den 15. strake utklassingsseieren på like mange forsøk pulveriserte superhoppa også norgesrekorden.

Hillary B.R. skal etter planen møte den eldre eliten neste år, men nå er bildet mer usikkert. Nylig ble det oppdaget en skade på stjernen som eies av totningene Arne Sandbæk jr. og Erland Åslund.

– Hillary BR har gått ute og kost seg i luftegården og fått rolig trening etter Hoppe-Derby. Som vanlig tok vi en rutinekontroll for å sjekke at alt var som normalt. Den viste seg at hun ømmet litt på høyre bak, og ved en nærmere undersøkelse viste det seg at hun har fått en liten blødning på gaffelbåndutspringet på høyre bakbein, sier trener Gundersen til Trav- og Galopp-Nytt.

Han vedkjenner at skaden kommer svært ubeleilig, men at det hadde vært atskillig verre dersom den hadde oppstått før Hoppe-Derby.

Hvor lang tid det går før Hilary B.R. igjen blir å se i løpsbanen, er høyst usikkert.

– Det er en «drittskade» å få, og det har ikke vært noen forvarsler på skaden slik vi har opplevd. Blødningen var liten, og veterinær Ole Einar Sem som undersøkte henne, mener at hun kan være tilbake i løpsbanen til påske neste år hvis skaden leger seg bra og alt går fint. Hillary B.R. er et unikum, så får vi også håpe at hun leger seg bra, sier Gundersen.

(©NTB)