Norges U-trener skulle se på andre spillere, men oppdaget Haaland: - Jeg har aldri sett på maken

Få kjenner bedre til norske fotballtalenter enn Pål Arne Johansen, mer kjent som «Paco». Nå mener han at landets befolkning har stor grunn til å være optimister for framtiden.

43-åringen fra Brønnøysund startet spillerkarrieren i hjembyen, men flyttet etterhvert til hovedstaden hvor han har bodd siden. I Oslo har han vært innom klubber som Lyn og Groruddalen Ballklubb (som senere ble lagt ned), men fant etter hvert ut at treneryrket var veien å gå.

Han opererte som spillende trener i Groruddalen, og var i 2005 assistent i Lyn under ledelse av Henning Berg. «Paco» fortsatte karrieren på det norske damelandslaget fra 2006 til 2009, som assistent, før ett år i Hønefoss sto for tur.

Det ble med én sesong på Ringerike, for året etter bar turen til Polen og Legia Warszawa. Der var han igjen assistent under Henning Berg, og vant både serie og cupen i den polske storklubben.

Eventyret i Polen tok slutt sesongen etter, og Andersen har siden det jobbet som hovedtrener på yngre landslag i Norges Fotballforbund.

Paco er nestemann ut i Nettavisens artikkelserie Taktikkpraten.

Konseptet er enkelt: Vi møter kjente fotballfolk og snakker fotball og taktikk, og du som leser får intervjuet i sin helhet:

- «Paco», hvorfor ble du fotballtrener?

- Jeg trente jo mitt første lag da jeg var elleve år gammel, og spillerne var ett år yngre. Så jeg begynte jo tidlig, men på den tiden var det jo på en måte ingen som jobbet som fotballtrener i Norge. Det var alltid en drøm, men så var det egentlig ikke assosiert med virkeligheten. Jeg flytta etter hvert til Oslo og startet på NTG i Bærum, og fortsatte på Norges idrettshøgskole. Der fikk jeg muligheten til å ta videreutdanning for å bli fotballtrener, og det hadde jo vært drømmen. Så jeg klarte ikke si nei til det, og da var på en måte karrieren i gang. Jeg tok utdanningen samtidig som jeg spilte for Lyn, og ble etter hvert spillende assistenttrener i Groruddalen. Så kom assistentrollen på det norske damelandslaget, og samme stilling i Legia Warszawa fulgte etter.

- Vi tar for oss det med det samme. Hvordan var oppholdet i Polen?

- Det bor jo 40 millioner mennesker der, og landet har en enorm fotballinteresse, så det er klart at det blir litt annerledes på kamper enn vi er vant til her hjemme i Norge. Lydnivået på både hjemme- og bortekamper var ganske utrolig. Jeg kom dit etter EM i Polen og Ukraina, så det var mange flotte arenaer rundt omkring. Jeg kan jo ikke si noe annet enn at det var en fantastisk opplevelse, og kan vel på mange måter beskrive det som en praktisk mastergrad i internasjonal fotball. Det var veldig arbeidskrevende, ekstremt utfordrende, men først og fremst ufattelig gøy. En magisk boble å være i. Vi gjorde det jo bra der borte også. Vant serien, cupen og gruppespillet i Europaligaen.

- I Lars Lagerbäcks landslagstropper er det ikke nødvendigvis alltid formspillerne som blir tatt ut, men heller spillere som har fungerte tidligere i hans system. Hvordan liker du selv å ta ut dine tropper?

- Det kommer litt an på hvor man er i prosessen, men det er alltid en mulighet for å komme med. Ta Henrik Heggheim som et eksempel. Han var ikke aktuell, men så plutselig spiller han fast i Viking, og da er han naturligvis også høyaktuell for våre tropper. Det samme gjelder Osame Sahraoui. Men vurderingen er jo hele tiden om spilleren vil komme inn og øke sjansen for oss at vi kan vinne som et lag. Vi er jo også heldige som har en del flere treningskamper enn for eksempel A-landslaget. Litt av jobben vår er å ta ut spillere som etter hvert skal ha en mulighet til å ende opp på et A-landslag, men når det drar seg til bør vi være ganske sikre på hvem som fungerer i vårt system. For mange av spillerne våre ønsker å spille i topp fem-ligaene i verden, og vi legger derfor opp til en relativt avansert filosofi for å forberede gutta på det.

- Og hva går den filosofien ut på?

- Satt på spissen handler fotballen min om å «gi drømmen en sjanse». Jeg vil finne et grunnspill som både tar oss til mesterskap, og som gjør at spillerne våre blir aktuelle for topp fem-ligaer. Jeg liker ofte å beskrive stilen som positiv fotball, og vi har brutt det ned i tre forskjellige punkter. Det ene er å score flere mål enn motstanderen, skape flere sjanser, men også at vi har flere gjenvinninger og mer ballbesittelse. Vi sammenligner oss med oss selv, og mine lag skal alltid prøve å spille seg oftere fram i banen enn bakover. Vi skal oftere gå for gjenvinning enn å trekke oss tilbake og oftere ta sjansene. Det tredje handler rett og slett om atferd på banen, og hvordan vi framstår som både spillere og mennesker. Vi skal ha færre kort enn motstanderlaget, bruke mindre tid på dommeravgjørelser og raskere omstilling når en situasjon er ferdig. Jeg ønsker at spillerne skal gå fra trening eller kamp med en følelse av at de ønsker å ta med seg ting videre i karrieren.

Les mer Ødegaard med klar tale i Mustafa-saken

- Du er en av dem som kjenner best til talentene vi har i landet, Paco. Kan du fortelle om det er en «ny Haaland» eller en «ny Ødegaard» på vei i de yngre rekker?

– Hehe, godt spørsmål. Det som var litt gøy med Erling (Braut Haaland) var jo at det ikke var så lett å se det på ham med en gang. Martin (Ødegaard) var jo mer ekstrem fra ung alder, men Erling var jo litt på benken for G17-landslaget og litt sporadisk inne i startelleveren. Han var lang, hengslete og litt ukoordinert, så en periode der var jo ikke Erling førstevalget på landslaget. Jørgen Strand Larsen var jo en av dem som sto lengre fram i køen, som også har hatt en fantastisk utvikling og gjør det kjempebra i Nederland. Men det er vanskelig å spå, for det er så mange forskjellige ting man ser på. Hvis man tar utgangspunkt i Erling, så ser man på klubbvalg og tenker jo med en gang at «det ikke kunne blitt gjort bedre». Hvis man leser litt mellom linjene der, så er det liten tvil om at både han og de rundt han har gjort et godt håndverk. Det å kunne kombinere trygghet med nye utfordringer og flytte seg videre når timingen er riktig, er ekstremt viktig i utviklingen. Jeg tror det er viktig at den sulten aldri tar slutt, for det er den som kommer til å ta deg langt i karrieren. Det handler om å finne nye ting å strekke seg etter. Hvis man spiller en Champions League-finale så bør man ikke bare se seg fornøyd med spille den, men prege den og så være best og vinne den. Vi har sett nok av eksempler på spillere som har hatt en rakettstart på karrieren, men som etter hvert ser seg fornøyd og stagnerer i utviklingen.

- Du var trener for Erling Braut Haaland i den perioden karrieren virkelig skjøt fart, med blant annet ni mål i U20VM-sluttspillet mot Honduras. Kan du prøve å sette ord på det han leverer på europeisk toppnivå for tiden?

- Han har jo det jeg snakker om når det gjelder sult. Jeg har aldri sett en spiller som blir så glad for å score mål på trening, uansett lag han spilte på. Jeg var og så på en Bryne-trening for mange år siden, og skulle egentlig se på Adrian Berntsen og Andreas Ueland siden de var født i 1999. Så visste jeg samtidig at Erling (født i 2000) var på trening, men han skulle være med sitt landslag i et halvt år til. Det var ufyselig vær, en iskald dag i januar og de spilte fem mot fem. Hver eneste gang Erling satte ballen i mål jublet han villt, sprang rundt målet og feiret med resten av spillerne. Jeg har aldri sett på maken, og det var samme leksa på landslaget. Han er helt ekstrem på å jakte marginer. Vi hadde et forsøk med VR-briller på U-landslaget, hvor man skulle samle poeng og Erling nektet å gi seg før han var nummer én. Det er bare å se på antall offside han har blitt avblåst for i sin seniorkarriere, som er svært få. Så ser man på en annen toppspiss som Álvaro Morata, som hadde tre mål annullert i én enkelt kamp. Erling har jo naturligvis de fysiske forutsetningene, og kan tåle å være noen centimeter onside.

- Merker du noe forskjell på mentaliteten til dagens unge fotballspillere, og unggutter for 10-20 år tilbake?

- Det første jeg la merke til da jeg startet i denne jobben her var hvor taktisk interesserte de er, og kloke de er. Akkurat det er på et helt annet nivå enn da jeg var ung fotballspiller, og jeg tror dagens spillere ser på mer fotball. Både i den ekte verden, men også i forskjellige spill som er veldig virkelighetsnært. Som gjør det enklere for oss trenere å stille høyere krav i en spillestil, da spillerne har enklere for å forstå de taktiske grepene fortere.

Les mer Groruds trenertalent: - Hvis jeg hadde fått 20 millioner i fanget nå, da hadde jeg fortsatt jaktet de unge og lovende spillerne

- Du trener mange ambisiøse fotballspillere, men hvordan er det med dine egne ambisjoner?

- Jeg har ambisjoner om å være fotballtrener i veldig mange år til. Man lever mye i nuet i et slikt yrke, så det jeg tenker er at jeg har mest lyst til å jobbe med internasjonal fotball. Det er et felt jeg føler at jeg mestrer, og har mye å tilby av kunnskap. Nå har jeg vært i fem mesterskap, med henholdsvis kvinnelandslaget og U-landslag. Det å jobbe med landslag tilfredsstiller jo de punktene godt, så det er én vei. Samtidig kunne jeg absolutt tenkt meg å jobbe i klubb. En norsk klubb med Europa-ambisjoner, eller en klubb i utlandet. Hvor langt det tar meg vet jeg ikke, men jeg har absolutt lyst til å finne det ut.

- Navnet ditt dukket opp i spekulasjonene rundt den ledige Tromsø-jobben før årets sesong, men det var Gaute Helstrup som endte opp med den. Hvor nære var du å ta over OBOS-klubben?

- Jeg er jo fra Nord-Norge, og Tromsø har betydd mye for meg. Jeg vokste jo opp på en tid hvor Norge gjorde det godt i fotball, og Tromsø vant jo blant annet cupen i 1986. Bodø/Glimt hadde jo gjort det tidligere, men da var ikke jeg født. Så for meg var jo den cuptittelen nærmest et gjennombrudd for nordnorsk fotball. Det er en klubb som har vært innovative, og gått foran i utviklingen av fotballen i nord. Jeg vurderte absolutt den jobben, men så var vi samtidig midt i et EM-løp med en ekstremt spennende gjeng på U19-landslaget. Det å forlate den spillergruppa og trenerapparatet på det tidspunktet var for vanskelig, fordi den gjengen der kunne vært noe helt spesielt. Det var ikke noe konkret tilbud på bordet, men vi pratet jo litt sammen. Jeg er glad for at de gjør det godt, og at Gaute har gjort det godt.

- Hvis vi bruker noen minutter på å snakke om det U19-landslaget som du nevnte her, som er et av de mest beryktede årgangene i norsk fotball på mange år. Hvordan tok gjengen det da vinterens mesterskap ble avlyst, og hva kunne man håpet på med denne gruppa?

- Vi hadde en samling i februar for å forberede oss på EM-kvaliken senere på våren, og det var da de første små utbruddene kom. Allerede da begynte vi vel sånn smått å snakke om at sluttspillet kunne bli avlyst, hvis dette viruset skulle fortsette å spre seg. Da det ble utsatt til oktober hadde vi en samling sammen. Før den siste beskjeden kom om at alt var avlyst, så arrangerte vi et avslutningsmøte med alle sammen på Teams. Det var selvfølgelig vemodig, for det er en ekstremt spennende gruppe. De kom jo til kvartfinalen i 2018, og vant prøve-EM i fjor. Dette 2001-laget er minst like bra som den forrige gjengen vi hadde, så jeg tror det hadde vært en stor mulighet for dette kullet å ta seg til begge mesterskap (U19-EM og U20-VM). Vi var jo litt usikre på hvordan vi skulle legge stemningen på møtet, men falt vel ned på å legge det et sted mellom begravelse og konfirmasjon. De hadde mistet noe som de aldri får igjen, men samtidig har de en stor fotballframtid foran seg og kommer til å oppleve masse i årene som kommer. Men det er klart at det ble jo litt mer begravelse akkurat der og da. Flere av dem ble jo også tatt ut på U21-landslaget like etter også, så livet går videre.

Les mer – Det irriterer meg at Premier League blir prioritert når vi har et godt produkt i Norge selv

– Det har vært mye diskusjon rundt Lagerbäcks valg av taktikk i den avgjørende kampen mot Serbia. Hva tenker du selv om de taktiske valgene?

– Først vil jeg si at både Lars og resten av gjengen rundt A-landslaget har et mye større grunnlag for å velge en taktikk mot Serbia enn det jeg har. Jobben de har gjort på forhånd er jo mye grundigere enn det jeg kan sitte å snakke om her og nå, for jeg har jo bare sett kampen på TV. Det er klart at de norske spissene er i veldig god form for tiden, noe også målforskjellen i Nations League viser. A-landslaget har levert flere strålende kamper i det offensive spillet, men mot Serbia var det rett og slett en god motstander man møter. De la opp en taktikk som gjorde det svært vanskelig for blant annet Haaland og Sørloth, så jeg vil heller skryte av serbernes prestasjon enn at den norske taktikken. Det var vel mer det defensive som gjorde ting vanskeligere, for man slapp til mange innlegg. Man er jo vane med å ha gode defensiv struktur, men det ble for mye Serbia fremover.

- Hvordan hadde det blitt tatt imot på Ullevaal om du kritiserte landslagets spillestil, disposisjoner eller laguttak?

– Jeg vil tro at det ville vært som på mange andre arbeidsplasser. Vi har jo ofte samlinger hvor vi sparrer med hverandre, og diskuterer fotball. Det er absolutt takhøyde for å komme med sine meninger, og det er jo noe vi fotballtrenere ønsker også. Selvfølgelig er det jo mest naturlig at dette foregår internt, og det gjenspeiler ofte et godt arbeidsmiljø.

- I et intervju med Nettavisen pekte du i 2018 på tre problemer i norsk fotball. A: Norske spillere får for lite matching på den internasjonale landslagsarenaen. B: Det er lettere å lykkes om man er født i oddetallsår og C: Norske klubber mangler mulighet for korttidsutleie av talenter. På det siste punktet har du jo blitt hørt, men hva tenker du om de totale forutsetningene nå. Har vi kommet noen vei siden ditt varsku i 2018?

- Hvis vi tar for oss korttidsutleie av talenter, har det fungert meget godt i to år nå. Selv om jeg egentlig vil at ordningen skal vare en hel sesongen, men jeg får mange telefoner fra trenere som trenger spillere i sesong. Det tror jeg har vært med på å skape den utviklingen vi ser i norsk fotball for tiden, med flere unge spillere som er med på å prege de øverste nivåene. Det første punktet henger også mye sammen med det andre, for det handler om hull i landslagsmodellen. Vi ser gjerne med på gapet mellom oss og de som systematisk gjør det bedre enn oss, og på guttesiden er det nå kun seks land som er bedre på rankingen av alle landslag sammenlagt (A-lag, U21, U19 og U17). Så har vi sett nøye på dem, og det som viser seg er at vi spilte 67 u-landskamper det året mot Italias 97. Fem av de seks lagene som ligger foran oss hadde betydelig flere kamper. I noen perioder spiller også vi mye kamper mot god motstand, men jeg mener det er viktig at vi gjør det oftere og mer spredd utover året. Svaret på spørsmålet er at vi er på vei, men vi har fortsatt litt å gå på. Jeg er alltid offensiv i hodet, og mener at vi skal heve oss enda mer.

Les mer Erling Braut Haaland er årets sportsnavn i Nettavisen

- Hvis ser inn i framtida, hvor står norsk u-landslagsfotball i forhold til resten av Europa når koronapandemien har lagt seg?

- Jeg tror det er veldig viktig å være obs på at vi var på stigende kurs da pandemien inntraff, og ble kåret til «most rapid climber» av UEFA på guttesiden. Så er det jo forbundet og klubbene sitt ansvar å komme tilbake dit igjen, så fort som mulig. Men det er naturligvis ikke like lett, for nå har det vært en periode med avlyste landslagstiltak, folk må holde seg hjemme og seriespill har blitt komprimert. Når det er helsemessig å starte opp igjen, bør man jo starte opp. Erfaring fra de få tiltakene vi har hatt, er jo at det har vært veldig kjærkomment for spillerne. Jeg så et intervju med Jens Petter Hauge som snakket om at det var deilig å kunne prate litt norsk igjen og møte de andre gutta på landslaget, så det er viktig at vi tenker på ting utenfor banen også. NFF tar dette på alvor, så det er viktig at vi prøver å bli én verden igjen når ting kommer tilbake til normalen.

Likte du dette intervjuet? Her finner du flere utgaver av Taktikkpraten.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 54,67 øre - fastpris 4,90 øre