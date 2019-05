Norges U20-lag ute av fotball-VM etter Panama-seier

Norges U20-landslag i fotball er uten sjanse til å nå åttedelsfinalen i VM etter at Panama slo Saudi-Arabia 2-1 fredag.

Etter å ha innledet VM med to tap tente Norge håpet om avansement med den elleville 12-0-seieren over Honduras torsdag, der Erling Braut Haaland satte rekord med ni scoringer. Fredag ble håpet slukket av et annet lag fra CONCACAF.

For å gå videre som en av fire gruppetreere var Norge avhengig av «riktige» resultater da de to siste gruppene ble avsluttet fredag. Lenge så håpet ut til å holdes levende da det sto 1-1 mellom Panama og Saudi-Arabia mindre enn et kvarter før slutt, men Diego Valantas vinnermål i det 78. minutt ga Panama seieren og førte laget opp i fire poeng.

Axel McKenzie ga Panama en tidlig ledelse med scoring i det 7. minutt i Bydgoszcz, men Feras Albrikan utlignet tidlig i 2. omgang. Med 1-1 ville Panama blitt treer med to poeng og dermed rangert bak Norge. Da ville de norske vært veldig nær avansement.

Ettersom treeren i gruppe A (Polen), B (Ecuador) og D (Nigeria) alle endte på fire poeng ville de norske trengt hjelp også i gruppe F sent fredag kveld, men der ville seier til gruppas suverene lederlag Argentina over Sør-Korea vært nok.

Panamas seier sørget for at fire gruppetreere allerede har fire poeng hver, mens Norge med sine tre i beste fall kan bli femte beste treer. Dermed blir det hjemreise etter gruppespillet.

Frankrike slo Mali 3-2 i den andre kampen i gruppe E og er i likhet med Norges grupperival Uruguay gruppevinner med full pott. Senegal, Italia og Ukraina har også vunnet sine grupper.

