Norsk 16-åring til italiensk storklubb

Den norsk 16-åringen Alwande Benedict Roaldsøy har signert proffkontrakt med mesterligakvartfinalist Atalanta og er blitt en del av klubbens akademi.

– Jeg har litt sommerfugler i magen, men dette blir gøy. Jeg har blitt tatt sykt godt imot, sier Roaldsøy til VG.

Roaldsøy, som kommer fra 4. divisjonsklubben Drøbak/Frogn, har signert en treårig proffkontrakt for klubben, med mulighet for to års forlengelse.

Han har allerede vært i Bergamo i to uker og har startet sesongoppkjøringen.

– Dette er det beste akademiet i Italia. Jeg tenkte at jeg ikke kom til å få noen bedre tilbud enn dette. Da tok jeg sjansen. Det er bare å hoppe i det, sier han.

– Målet er å debutere i Serie A så fort som mulig. Jeg tror jeg kan klare det før jeg er 19.

16-åringen var en del av det norsk G15-landslaget forrige sesong der han fikk fire kamper og ett mål.

