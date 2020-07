Norsk 17-åring debuterte fra start i den danske superligaen

Norske Robin Dahl Østrøm (17) fikk tillit fra start for OB i 1-3 tapet mot Vegard Leikvoll Moberg og Silkeborg i den danske superligaen i fotball.

17-åringen har tre tidligere innhopp for den danske klubben og fikk spille hele kampen onsdag. Det var hans første kamp fra start i den danske superligaen. Tidligere spilte har han startet én cupkamp for OB.

Odense-klubben klarte derimot ikke å slå Silkeborg som hadde allerede rykket ned før oppgjøret. Vegard Leikvoll Moberg, som spilte 58 minutter, og lagkameratene sikret seieren takket være to mål fra Emil Holten.

Mikkel Hyllegaard reduserte for vertene, men det holdt ikke for Østrøm og OB. Alexander Lind satte inn 3-1-målet på overtid for bortelaget.

17-åringen spilte hele kampen, mens Sander Svendsen ble sittende på benken. Jørgen Skjelvik var ikke med i OB-troppen.

Østrøm har ugandisk mor og norsk far, men har spilt hele karrieren i dansk fotball. Han har så langt ingen aldersbestemte landskamper for Norge.

På lørdag skal OB i aksjon mot Randers i omspillet om den siste plassen i europaligaen.

Pål Alexander Kirkevold var også i aksjon i superligaen onsdag. Hobro-spissen spilte hele kampen i 2-3-tapet mot Horsens. Kirkevold og co. skal spille nedrykkskvalifisering mot Lungby.

(©NTB)