Norsk 18-åring draftet av NHL-klubb

Oslo-gutten Ole Julian Bjørgvik Holm ble valgt av Columbus Blue Jackets i femte runde i NHL-draften.

18-åringen er den første norske spilleren som plukkes ut i NHL-draften siden Calgary Flames draftet Mathias Emilio Pettersen i 2018. Blue Jackets har lagt ut oversikt over draftvalgene på sitt nettsted. Holm ble valgt som nummer 145 totalt i NHLs talentutvelgelse.

Tidligere har både Espen «Shampo» Knutsen og Ole Kristian Tollefsen spilt en rekke NHL-kamper for Ohio-laget.

Holm spilte sist sesong juniorhockey i Canada for Mississauga Steelheads. Usikkerheten rundt viruspandemien gjorde at han valgte å spille for Manglerud Star i eliteserien denne sesongen, ifølge VG.

Holm debuterte for Mangleruds A-lag i serieåpningen sist helg. Der noterte han en assist i 1-4-tapet mot Vålerenga.

Han vokste opp i Oslo-klubben MS, men flyttet til USA i 2018 og spilte universitetshockey før han byttet til Mississauga Steelheads.

