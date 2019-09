Norsk 29-24-seier over Brasil: Solberg kan bli VM-redningen

Silje Solberg kjørte keepershow da de norske håndballjentene slo Brasil 29-24 fredag. Det er henne det vil dreie seg om i VM.

Etter elleve minutters spill hadde Solberg reddet seks skudd og bare sluppet inn tre mål mot Brasil.

Det fortsatte bra for henne utover i omgangen. Hun stoppet på 50 i redningsprosent før pause. Hun fulgte så opp med en meget solid 2.-omgang.

Som ventet var det noe variabelt norsk spill mot brasilianerne. Brasil vant VM i 2013 og hadde et godt lag i hjemme-OL for vel tre år siden, men årets utgave er et stykke unna kvaliteten fra noen sesonger tilbake.

Norge er denne høsten et prosjekt der mye fortsatt må sette seg før det kan bli snakk om å kjempe om VM-gull. Får landslagssjef Thorir Hergeirsson jobbet fram et bunnsolid forsvar i tide til VM, kan det likevel rekke langt for de norske jentene.

Fredag var Ingvild Bakkerud pigg fra backposisjon med flere scoringer.

Ønskeposisjon

Solberg får trolig med seg enten Emily Stang Sando eller Andrea Austmo Pedersen som andrekeeper i VM.

– Det er jo det man på en måte vil, spille mye og ha mye ansvar. Samtidig er det viktig å ha et bra keeperteam slik at man ikke er alene, sier Solberg til NTB.

– Blir inngangen til VM annerledes for deg i og med at du er et åpenbart førstevalg nå?

– Jeg tenker at jeg må ha samme fokus på mine arbeidsoppgaver og ikke tenke på alt det andre. Det er klart det er mer press, men jeg er vant til å spille mye i klubben (ungarske Siofok).

Norge er rammet av en skadeflom. Katrine Lunde, Nora Mørk og Henny Ella Reistad er blant de store navnene som ikke spiller VM. Og så ser det mørkt ut for Veronica Kristiansen og Amanda Kurtovic.

Knalltøft

Solberg har konkurrert med Kari Aalvik Grimsbø og Lunde, begge to målvakter blant historiens beste, siden hun kom med på landslaget i 2011.

En gang hittil i karrieren hadde Solberg rollen som klar førstekeeper. Det var i 2014-EM, og hun fikk oppgaven etter at Grimsbø skadet kneet i åpningskampen. Et par uker senere sikret Norge gullet.

Søndag spiller Norge mot Japan i den siste kampen i Stavanger-turneringen. Rett i forkant av VM blir det to treningskamper (Sverige og Spania).

Solberg spiller sitt åttende mesterskap i Japan. VM starter 30. november og avsluttes 15. desember.

