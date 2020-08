Norsk baskettalent klar for spill i spansk klubb

Harald Eika Frey (23) blir proffspiller i Oviedo etter fire år på college i USA.

Basketballspilleren fra Oslo skal det neste året spille for den spanske klubben Oviedo.

– Gleder meg til å bli en del Oviedo-familien etter å ha skrevet under på min første proffkontrakt!, skriver Frey på Twitter.

Klubben spiller på det nest øverste nivået i Spania og ble nummer 16 i ligaen sist sesong. I 2016/17-sesongen ble det 5.-plass, mens det de to sesongene etter ble 6.-plass.

– Jeg tror LEB Gold-ligaen i Spania kan være et bra sted å starte. Bra nivå, fin by, og en coach med godt rykte på å utvikle spillere, sier far Ståle Frey til NTB.

Eika Frey gjorde sakene sine meget godt for collegelaget Montana State Bobcats i USA i løpet av de fire årene han var der. Nå blir det spill i Spania, som er hardt rammet av koronapandemien, det neste året. Det blir et slags springbrett mot de større ligaene.

– Det viktigste er at Harald får en sentral rolle i laget, og det kan se slik ut. Han var den første spilleren de ga et tilbud til. Harald trener masse og gleder seg veldig til å leve profflivet. Så får vi håpe at Spania klarer å håndtere utfordringene de har i disse tider, fortsetter Ståle Frey.

Dersom Frey til slutt ender opp i NBA, blir han den andre nordmannen i verdens beste basketballiga. Torgeir Bryn spilte ti minutter fordelt på tre kamper for Los Angeles Clippers i 1989.

– Det nåløyet er så utrolig trangt, men det er ikke umulig. Jeg trenger bare at ett lag liker meg. Jeg trenger bare én sjanse, sa han i fjor til Aftenposten, som også har skrevet om overgangen til Frey.

