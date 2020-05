Norsk Chelsea-trio kan bli mester tross 2.-plass på tabellen

Englands fotballforbund (FA) har ifølge Sky Sports skissert tre mulige måter å avslutte kvinnenes superligasesong på. To av dem gjør Chelsea til seriemester.

Tidligere denne uken publiserte forbundet en pressemelding der det skrev at det ønsker å komme til enighet med klubbene om en mest mulig gunstig avslutning av sesong basert på sportslige prestasjoner.

Koronavirusutbruddet gjorde at seriespillet for kvinnene ble stanset tidlig i mars. Per nå gjenstår det seks fulle serierunder, men lagene har spilt ulikt antall kamper. Birmingham har ni kamper igjen, mens Brighton og serieleder Manchester City står med seks kamper igjen å spille.

City leder serien ett poeng foran Chelsea, men med én kamp mer spilt. De lyseblå fra Manchester kommer dermed ikke til å bli seriemester uansett, ifølge Sky Sports.

Kanalen hevder å ha fått innsyn i de tre forslagene FA har sendt til de tolv superligaklubbene samt klubbene i mesterskapsserien. To av dem innebærer et system der man tar utgangspunkt i poengsnitt per kamp, og at Chelsea blir mester.

Strykes?

Det tredje forslaget er å stryke sesongen, slik FA har allerede har gjort med kvinneligaene fra nivå tre og nedover.

Dersom et av de to førstnevnte forslagene blir valgt, kan Chelseas norske landslagsspillere Maren Mjelde, Guro Reiten og Maria Thorisdottir juble for seriegull.

Det ene forslaget innebærer at Liverpool rykker ned fra superligaen, mens Aston Villa rykker opp fra mesterskapsserien. Det andre innebærer at det ikke bli nedrykk, men at Villa likevel rykker opp og superligaen utvides til 13 lag neste sesong.

Det er ikke klart hvordan FA planlegger å fordele neste sesongs mesterligaplasser dersom sesongen strykes. Det er heller ikke helt bestemt at seriespillet faktisk stoppes, selv om forbundet erkjenner at det er sannsynlig.

