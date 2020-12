Norsk dobbeltmoral på sitt verste!

Mens helseminister Bent Høie (H) smiler bredt over at Norge har utviklet en kreftmedisin som skal selges i store mengder i Kina, blir skidronningen Therese Johaug hengt ut for å fortsette samarbeidet med den kinesiske mobilgiganten Huawei.

Dette er en kommentar, og gir uttrykk for skribentens meninger.

Jeg kaller det en pinlig dobbeltmoral helt opp til det høyeste regjeringsnivået. Hvor står Norge i Kina-spørsmålet?

Og hvilken betydning har Therese Johaug i det politiske spillet?

Jeg lurer bare på, etter å ha sett NRKs innslag i Dagsrevyen søndag kveld, da den store nyheten ble kunngjort:

- For første gang er en norsk kreftmedisin eksportert til Kina. Produktet er godkjent i over 50 land, kunngjorde programleder Ingvild Bryn før innslaget begynte.

Bra, det.

Det er bra at Norsk institutt for energiteknologi kan bidra med et medikament som kan ha en positiv effekt på mennesker som har lidd av prostatakreft som har spredt seg til skjelettet.

Les også: Når man googler Stina Nilsson, er «partner» noe av det første som kommer opp: - Folk er veldig nysgjerrige

I innslaget kommenterer endelig helseminister Bent Høie. Med et smil fra øre til øre, svarer han på spørsmålet om stoffets potensial i et av verdens mest lønnsomme markeder for medisiner. Kina!

- Jeg har store forhåpninger om at stoffet kan bli en stor inntektskilde for både instituttet og legemiddelfirmaet samt for Norge ...

Gratulerer, Høie! Plutselig ser det ut til at alle kinesiske spøkelser blir blåst ut av korridorer fra myndighetene når det gjelder å tjene penger i Kina.

Da kan leder XI Jinping gjøre hva han vil med Hong Kong, minoritetsfolk og kanadiske journalister som har sittet fengslet i Kina i to år.

Money talks. Regjeringen jubler! Men omvendt, når kineserne vil tjene penger i Norge gjennom mobiltelefonen sin, er det ikke akkurat den store applausen som blir hørt.

Skistjernen Therese Johaug blir stadig kritisert i media- og kommentarfelt fordi hun har til hensikt å fortsette avtalen med Huawei. Den ene sportsstjernen etter den andre velger også å si opp, eller ikke inngå nye avtaler med Huawei.

Les også: Brækhus reagerer på motstanderens kommentarer: - Det er mye negativitet

En av dem som ikke signerer en ny avtale, er den svenske svømmestjernen Sarah Sjöström.

Hun forteller Expressen via sin agent, Daniel Vessfeldt, at hennes konklusjon ikke har noen politisk sammenheng.

Jeg tipper presset ble for hardt, og det ble for vanskelig å stå imot opinionen mot Kina og Huawei.

Therese Johaug gjør en helt annen vurdering. Hennes manager Jørn Ernst sier til VG, etter at Minerva-kommentator Jan Arild Snoen på selskapets nettside ba Johaug om å bryte avtalen med Huawei:

- Vår generelle vurdering av vårt samarbeid med Huawei er basert på at norske myndigheter og selskaper samarbeider tett med kinesiske selskaper.

Ja, Jørn Ernst. Det ser ikke bedre ut. Offisielt blir Kina fremstilt som landet fra helvete, men uoffisielt duger verdens mektigste land helt greit så lenge det er mulig å selge kreftmedisin og laks fra Lofoten for milliardbeløp.

Les mer Neymars far raser etter det som skjedde med sønnen: - Hvor lenge skal dette pågå?

Den kritiske undersøkelsen i media på dette punktet ser ikke ut til å eksistere i noe høyere omfatning. På den andre siden ser det ut til at Janteloven gjelder hvis Therese Johaug tjener penger ved å kommunisere med Huawei, og gjøre PR for dem, i stedet for Iphone.

I mandagens Aftenposten dukker Johaug opp på et bilde på en side der overskriften er:

- Kjære Kina. Å ta gisler er ikke diplomati. Frigjør de to Michael-ene! Nå!

Plutselig er Johaugs ansikt, og samarbeidet med Huawei, eksponert i verdenspolitikken rundt "gislene" der det kinesiske utenriksdepartementet og statsministeren i Canada krangler ....

Jeg synes eksponeringen av Johaug i politiske sammenhenger er direkte usmakelig.

Spesielt etter å ha sett og hørt Bent Høie bli fylt med tilfredshet med at Kina gjennom storhandel av norskprodusert kreftmedisin kan bidra til store summer statskassen.

Dobbeltmoral på sitt verste i Norge. Og nei, det er ikke bedre i Sverige.

Les mer Riktig av svenskene å være kjepphøye

Les mer La Sundby vise hva han er god for, Nossum!

Reklame Julekalender: Hvilken julekake er formet som et kremmerhus?