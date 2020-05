Norsk dominans i travfest – to seirer verdt over en halv million hver

Det ble en norsk superstart på Elitloppet-søndagen i trav. Odd Herakles vant første løp og fikk vel 500.000 kroner. Kort etter kom Ecurie D. med en knockout.

Kaldblodshesten Odd Herakles ledet fra start til mål og vant meget lett for sin kusk Tom Erik Solberg. Det skjedde foran tomme tribuner i Stockholm.

Dermed har tiåringen tjent cirka 7,5 millioner kroner hittil i karrieren.

– Dette er stort og sterke følelser i sving, sa veterantreneren Lars O. Romtveit til den svensk TV4.

I løp tre var det superstjernen Ecurie D. som vant for tiende gang på rad på like mange forsøk. Hesten er i trening hos norske Frode Hamre. Fireåringen imponerte voldsomt og fikk cirka 515.000 kroner for innsatsen. Tiden ble sensasjonelle 1.09,2, som er ny svensk rekord.

Senere søndag kjøres Elitloppet-kvalifiseringer og -finale der Looking Superb er Norges håp sammen med Jomar Blekkan som kusk.

Det skal deles ut nær 15 millioner kroner i premiepenger til hesteeierne i løpet av løpene på Solvalla søndag. Vinneren av Elitloppet får alene vel tre millioner av dette.

Trolig vil det bli omsatt for cirka 280 millioner kroner i spill til de 14 løpene.

