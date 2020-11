Norsk dommerpar fikk grønt lys til håndball-VM

Norske Lars Jørum og Håvard Kleven er plukket ut som et av dommerparene som skal lede kamper under håndball-VM for menn i Egypt i januar.

Det opplyser Norges Håndballforbund på sine nettsider.

Jørum og Kleven er Norges fremste dommerpar. De var også med under VM-sluttspillet i Tyskland og Danmark i 2019 og EM-sluttspillet tidligere i år.

I 2017 ledet den meritterte dommerduoen I tillegg finalen under junior-VM i Algerie.

Klar for Egypt-VM er også Per Morten Sødal. Han ska være delegat under mesterskapet på nyåret.

VM skal etter planen arrangeres i Egypt fra 13. til 31. januar.

