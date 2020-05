Norsk Elitloppet-fiasko – Looking Superb ikke kjapp nok

Veteranen Jomar Blekkan (66) fikk sin drøm oppfylt om å kjøre Elitloppet, men det endte i gedigen nedtur. Looking Superb fikk aldri opp farten og ble slått ut.

Fra et meget vrient startspor (sju) havnet Looking Superb som ventet i baktroppen etter at åpningsrushet hadde lagt seg. Da var to betrodde hester allerede borte på grunn av galopp, og det så veldig lyst ut for Looking Superb en liten stund.

Men 7-åringen kom likevel aldri inn i løpet og var slått med mange lengder av de beste. Looking Superb ble nummer fem, og bare de fire beste kom med i finalen.

Vant gjorde franske Earl Simon.

Skade

Blekkan kjøpte inn hesten på en auksjon i 2014. Looking Superb kostet 370.000 kroner. Etter en fin karriere i Norge tok karrieren helt av da hesten flyttet til Frankrike høsten 2018. Der løp Looking Superb inn vel 4 millioner kroner i løpet av bare sju-åtte måneder.

Blekkan hadde en dramatisk opptakt til Elitloppet da han fikk jernspon i det ene øyet tidligere denne uka. Det ordnet seg bra etter en tur på sykehus. 60 mil i bilen søndag morgen og formiddag førte Blekkan til Solvalla-banen til sin største oppgave i karrieren.

For første gang på halvannet år fikk han søndag kjøre Looking Superb.

Finalevinneren av Elitloppet (start 20.30) får vel 3 millioner norske kroner.

