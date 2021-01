Norsk fiasko i Tandrevolds comeback: - Total sprekk

Ingrid Landmark Tandrevolds comeback etter hun kollapset og fikk hjerteflimmer på torsdag ble ingen stor norsk dag.

Det ble bom etter bom for de norske kvinnene på stafetten i Oberhof lørdag ettermiddag.

Etter to etapper hadde Norge allerede brukt åtte ekstraskudd, men verre skulle det bli. Tiril Eckhoff sprakk på sin stående skyting og måtte gå to strafferunder.

Totalt ble det 15 ekstraskudd og to strafferunder på Norge, og de norske kvinnene var sjanseløse på å henge med i teten.

Norge endte på 7. plass, 2.24 min bak Tyskland, som vant på hjemmebane. Hviterussland tok andreplassen, mens Sverige ble nummer tre.

Comeback etter hjerteflimmer

Ingrid Landmark Tandrevold var tilbake i løypa på stafetten i Oberhof lørdag ettermiddag. 24-åringen kollapset under torsdagens sprint og kunne i etterkant røpe at hun fikk hjerteflimmer.

Til tross for dette gikk Tandrevold Norges førsteetappe i Oberhof, og allerede på første skyting ble det dramatisk. Fossum-jenta bommet tre ganger og måtte bruke alle de tre ekstraskuddene for å ikke havne i strafferunde.

De fleste andre forhåndsfavorittene traff bedre på første skyting, og Norge gikk dermed ut 45 sekunder bak Russland i tet.

På andre skyting gikk det imidlertid bedre for Tandrevold og hun plaffet ned alle blinkene. 24-åringen vekslet med Ida Lien på en 9. plass, 40 sekunder bak Italia i tet.

- Jeg er veldig skuffet over liggende skytingen min. Da kjente jeg at jeg var litt mer nervøs og stressa enn det jeg ville være. Det var en veldig dårlig serie som vi tapte veldig mye tid på, men jeg er bare utrolig glad for at jeg klarte å nullstille til stående, sier Tandrevold til NRK etter etappen sin.

Hun innrømmet også at hun var litt preget etter hjerteflimmer-hendelsen på torsdag.

- Jeg følte meg egentlig veldig klar i dag, men så kom jeg inn på liggende og holdt pusten litt lenge. Når jeg holder pusten litt lenge så kjenner jeg pulsen i børsa. Det er helt normalt, men da kjente jeg at ble litt for fokusert på det. Jeg mistet litt fokus på liggende i dag og var nok litt mer preget enn jeg trodde. Det får bare være, sier hun til NRK.

- Total sprekk

Det ble også dramatisk for Lien på hennes første skyting. 23-åringen bommet en gang, men måtte bruke alle de tre ekstraskuddene for å få ned den siste blinken. Dermed gikk Norge ut over minuttet bak Sverige i tet.

På stående gikk det litt bedre for Lien, som nøyde seg med to ekstraskudd på andre skyting. Likevel fortsatte Norge å tape til Frankrike i tet, og Lien vekslet med Eckhoff på tredje etappe 1.19 minutter bak de franske kvinnene på 12. plass.

Eckhoff åpnet bra i sporet og måtte bare bruke ett ekstraskudd på liggende skyting. Men på stående gikk det skikkelig skeis for Eckhoff.

30-åringen bommet fire ganger på andre skyting, og etter å ha brukt alle ekstraskuddene måtte Eckhoff gå to strafferunder.

- Total sprekk igjen på stafett for Tiril, kommenterte NRK sin ekspert Ola Lunde.

Eckoff vekslet til Marte Olsbu Røiseland på siste etappe 2.18 min bak Hviterussland på 9. plass.

Røiseland gikk Norge opp til en 7. plass etter å ha brukt tre ekstraskudd på sine to serier.

