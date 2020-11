Norsk fotball åpner for kamper i romjula

Klarer ikke Eliteserien å fullføre sesongen etter planen 19. desember, er det aktuelt å spille videre gjennom jula.

Det sier administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball til Dagbladet.

– Vi lytter til klubbene før vi diskuterer med forbundet. Meldingene derfra er at de ønsker å fullføre sesongen i år. Det kan også være aktuelt å benytte romjula. Vi har fått aksept for det av klubbene, forteller sjefen for toppklubbenes interesseorganisasjon.

Etter helgens kamper vil det gjenstå fem runder i Eliteserien. Med stadig økende koronasmitte i samfunnet kan det fort bli karantenetrøbbel for flere lag i sesonginnspurten. I 1. divisjon er en rekke kamper allerede utsatt.

I England er det lange tradisjoner for julefotball. Der blir 2. juledag populært kalt Boxing Day, og i år kan Norge få noe tilsvarende.

– Det er akkurat det som er blitt trukket fram av klubbene. Klubbene ser positivt på en slik løsning. Det kan bli alternativet om vi ikke kommer i mål før jul. Vi ser på terminlista i helga, sier Øverland.

