Norsk gull i VMs første øvelse

De norske skiskytterne fikk en drømmestart på skiskytter-VM i Anterselva torsdag.

Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø sørget for norsk gulljubel allerede på VMs første øvelse, mixed stafett.

Hjemmefavoritt Italia tok sølvet, mens Tsjekkia sikret seg en overraskende bronsemedalje.

Tarjei: - Helt fantastisk

Tarjei Bø var stolt og glad da han snakket med NRK, mens lillebror Tarjei var på vei inn mot mål.

- Det er helt fantastisk. Dette var målet og drømmen for laget. Jeg tror vi alle hadde lyst på en litt flying start på VM. Vi har et par raketter her, som har lyst til å ta individuell medalje til helga. Nå har vi så god selvtillit, hele gjengen, sier Tarjei Bø til NRK.

SENDTE LILLEBROR UT I TET: Tarjei Bø holdt så vidt Italia bak seg på sin etappe. Foto: Marco Bertorello (AFP)

Tiril Eckhoff takket lagkameratene da hun snakket med samme kanal like etterpå.

- Det var spennende fra start til mål, var det ikke det? All kred til Johannes og alle de jeg er på lag med. Det var veldig, veldig bra, sier Eckhoff.

Emil Hegle Svendsen er godt fornøyd med sine tidligere lagkamerater.

- Det er en veldig bra start, og det er kjempebra med gull på første øvelse. Jeg er veldig imponert over måten de løste utfordringene de kom borti. Tiril kommer opp i litt trøbbel på sin liggende serie og beholder roen, sier Hegle Svendsen.

Jentene leverte varene

Olsbu Røiseland ga Norge en meget god start på torsdagens mixed stafett.

Froland-jenta trengte kun ett ekstraskudd på den stående skytingen og fikk sammen med Italias Lisa Vitozzi en 12 sekunders luke ned til de øvrige konkurrentene.

LEVERTE VARENE: Både Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland leverte svært gode etapper i Anterselva torsdag. Foto: Matthias Schrader (AP)

Tiril Eckhoff måtte ha to ekstraskudd på sin liggende skyting, men leverte så til grader på den stående delen og kunne dermed sende Tarjei Bø ut på den tredje etappen 12 sekunder foran Tsjekkia og Italia.

Brødrene Bø sikret gullet

Storebror Bø ville ikke være noe dårligere enn lagvenninnene og leverte en strålende liggende serie, som gjorde at han opprettholdt ledelsen fram til den stående skytingen.

Der gikk det litt i stå for 31-åringen, som trengte to ekstraskudd, mens italienske Lukas Hofer og Ondrej Moravec fra Tsjekkia skjøt fulle hus.

Etter en sterk avslutning på etappen kunne Bø likevel veksle med lillebror Johannes Thingnes Bø som nummer én, med Italia hakk i hæl og med Tsjekkia fem sekunder bak.

Thingnes Bø trengte to ekstraskudd på den andre skytingen, men det gjorde også italienske Dominik Windisch.

Dermed kunne Thingnes Bø gå Norge inn til gull på VMs åpningsdag.

VM i skiskyting fortsetter med sprint, 7,5 kilometer for kvinner fredag.