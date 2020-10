Norsk ishockeyprofil scoret to – kritiserte «pirkete dommere»

Michael Haga scoret to ganger til ingen nytte da Djurgården røk 3-5 for Rögle i svensk ishockey lørdag. Etterpå ga han kamplederne en verbal kilevink.

Den norske ishockeyprofilen måtte se eget lag komme til kort i en kamp der Rögle scoret flere av sine mål mens Djurgården hadde én eller flere spillere utvist.

– Noen utvisninger var unødvendige, men samtidig synes jeg at dommerne er for jævlig pirkete når det kommer til å ta utvisninger for småting, sa en irritert Haga til C More etter kampen.

Han satte selv inn reduseringen til 1-2 tidlig i midtperioden og fastsatte så sluttresultatet til 3-5 på tampen av kampen.

Djurgården har kun HV71 og Malmö bak seg på tabellen i den svenske toppserien etter å ha spilt tre kamper.

