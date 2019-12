Norsk jubel: Norge klare for semifinale etter VM-drama

De norske håndballjentene gjorde jobben i onsdagens dramatiske skjebnekamp mot Tyskland.

NORGE - TYSKLAND 32-29 (17-16):

KUMAMOTO (Nettavisen): Norge er klare for semifinale i håndball-VM. Det ble klart etter at håndballjentene kjempet seg til seier i skjebnekampen mot Tyskland.

Norge hadde før kampen et godt utgangspunkt i sin gruppe i hovedrunden, og trengte kun å ta ett poeng mot tyskerne for å sikre plassen.

Det gikk etter planen for Thorir Hergeirssons lag, som nå skal spille om en plass i VM-finalen.

Slet i starten

Tyskland fikk den beste startet i onsdagens kamp, og etter at distanseskytterne hadde truffet for mye, valgte landslagssjef Thorir Hergeirsson å ta kampens første timeout på stillingen 4-6 etter åtte minutters spill.

En av dem som slet med tung, tysk skyts var Norges målvakt Silje Solberg, som slet med å komme seg inn i kampen innledningsvis.

- Solberg er ikke med i det hele tatt. Det skuddet der pleier hun å ta. Nå tror jeg det blir avgjørende av Silje Solberg blir mye mer bestemt i målvaktspillet sitt. Hun nøler veldig i innledningen, kommenterte TV3s håndballekspert, Gunnar Pettersen.

De norske spillerne klarte imidlertid å svare på det tyske spillet, og etter et par raske ving-mål fra Malin Aune og Camilla Herrem, tok Norge ledelsen 11-10 etter 18 minutters spill. Emilie Hegh Arntzen fulgte opp med underarmsskudd, og Tyskland valgte å ta en timeout.

MYE Å JOBBE MED: Norges målvakt Silje Solberg fikk mange skudd å jobbe med mot Tyskland. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Det er uvanlig

Etter en god norsk periode der Norge var oppe i en firemålsledelse, klarte Tyskland å slå tilbake. Spesielt det norske forsvarsspillet slet tidvis mot tysk motstand, og til pause var Norges ledelse kun på ett enkelt mål.

Norges forsvar slet med å finne en passende posisjonering for å skulle demme opp både for linjespilleren og skytterne. Det gjorde at de ble stående på halvdistanse, en slags dårlig mellomting.

- Angrepsspillet har egentlig vært veldig bra. Vi har kommet til 29 avslutninger. Det er ekstremt mange. Men det er uvanlig at vi selv lar Solberg få 23 skudd på seg. Vi pleier å ligge nede på 17-18, oppsummerte TV3-ekspert Pettersen.

KOMMENTATORDUO: TV3-kommentator Daniel Høglund og Gunnar Pettersen før kampen mellom Norge og Tyskland. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Gikk i strupen på Tyskland

Etter pausen var det et heltent norsk lag som kom ut fra garderoben. Norge fortsatte å sette scoringene i angrepet, men klarte samtidig å demme opp i forsvar. Det gjorde at ettmålsledelsen ble forvandlet til en femmålsledelse på noen få minutter.

Der de tyske spillerne hadde kommet til skuddmulighet mange ganger før pause, hadde de helt andre arbeidsforhold å jobbe med i andreomgang.

- Det har vært en komplett forvandling og en god respons på det trenerne har sagt i pausen. Vi har fått justert, og vi har lyktes med det, sa TV3-kommentator Daniel Høglund.

Etter hvert klarte også Tyskland å få igang scoringene igjen, men på det tidspunktet hadde Norge opparbeidet seg en luke på fire-fem mål.

Mot slutten av oppgjøret så det som hadde fungert i forsvaret ut til å forsvinne, og syndene fra førsteomgang så ut til å være på vei tilbake. Femmålsledelsen forsvant, og i stedet pustet tyskerne Norge i nakken.

Da Meike Schmelzer stupte inn en scoring fem minutter før slutt, var Norge kun to mål foran de tyske kvinnene. I en neglbitende avslutning klarte Norge å stå imot det tyske presset, og sikret seieren.

Det betyr at Norge er klare for semifinale i VM. Der venter Spania som motstander for de norske jentene.