Norsk jypling viser Tiger Woods ryggen

Viktor Hovland (21) slo storhetene (og tidligere verdensenere) Tiger Woods, Jordan Spieth, Dustin Johnson og Phil Mickelson under første runde av US Open.

Kanonstart for norske Viktor Hovland i legendariske US Open på like legendariske Pebble Beach-banen.

Viktor Hovland (21) kom på en delt 16.-plass i første runde av US Open. Han endte på to under par (-2). En foreløpig 16 plass må karakteriseres som smått utrolig. Ingen norsk golfer har noensinne vært i nærheten av en slik plassering i en major-turnering.

Den norske amatøren fikk en strålende start på turneringen i Pebble Beach i California. Han var med i teten etter sin fjerde birdie på seks hull, skriver VG. På de to siste hullene ble det også birdie.

– Den var deilig, den! sa faren Harald Hovland, som følger sønnen i California.

21-åringen endte på to under par, og dermed sikret nordmannen seg en delt 16.-plass. Hovland fikk mest trøbbel på hull 8, da han slo seg i bunkeren bak green. Det ga en tung dobbeltbogey.

21-åringen gikk fra 911.-plass til 635.-plass på verdensrankingen i golf etter 32.-plassen i US Masters i april. Denne uken har Hovland ligget opp 680.-plass.

Det er 156 spillere i US Open, der omkring halvparten av feltet er direktekvalifisert. Viktor Hovland var kvalifisert for Major-turneringen etter at han vant det amerikanske amatørmesterskapet i fjor.

Viktor ligger etter første runde likt med regjerende verdensener Brooks Koepka! De to gikk i samme ball torsdag. Og se hvilke spillere Viktor har bak seg på resultatlisten (så og si alle tidligere verdensenere og/eller major-vinnere):

Tiger Woods, Jordan Spieth, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Ian Poulter, Paul Casey, Justin Thomas, Matt Kuchar, Zach Johnson, Jason Day, Danny Willett og Luke Donald - for å nevne noen..

Av skandinaviske spillere er det kun Henrik Stenson som er foran Viktor. Stenson er ett slag foran på -3.

PS: Også norske Andreas Halvorsen er med i turneringen. Med tre over par (+3) ligger Halvorsen på en delt 98-plass etter første runde. 22-åringen fra Larvik kjempet seg gjennom nåløyet for å delta i US Open gjennom en ellevill kvalifisering. Halvorsen spiller på den latinamerikanske PGA-Touren til daglig.

Tiger Woods i bunkeren på det 18 hullet på Pebble Beach-banen under torsdagens første runde av US Open 2019. Nå må Tiger jakte på norske Viktor Hovland som ligger et slag foran! Foto: Matt York (AP Photo / NTB scanpix)