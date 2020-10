Norsk keeper i Djurgården koronasmittet

Djurgården-keeper Per Kristian Bråtveit (24) har avgitt positiv koronaprøve. Svaret kom dagen før klubbens bortekamp mot Falkenberg i Allsvenskan.

Rogalendingen begynte å få symptomer etter onsdagens møte med Häcken. Lørdag opplyser Djurgården at Bråtveit har fått påvist koronasmitte.

– Vi satte PK rett i isolasjon da han viste symptomer, sier Kalle Barrling i Djurgårdens medisinske støtteapparat.

Stockholmslaget møter Falkenberg søndag. Hele troppen er blitt testet etter Bråtveits positive prøve, men resultatene er foreløpig ikke klare.

– Det er klart at det er en viss uro for at flere er smittet. Vi får prøvesvarene før vi reiser, så vil vi ta en avgjørelse på hva vi gjør hvis det kommer flere positive tilfeller, sier Barrling.

Bråtveit har vært i Djurgården siden overgangen fra FK Haugesund i 2018. Målvakten har ikke spilt en kamp siden slutten av september.

(©NTB)