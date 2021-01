Sander Sagosen leverte stjernespill en omgang, men Norge tapte VM-åpningen 24-28 mot Frankrike. Nederlaget gjør veien videre i mesterskapet utfordrende.

– Vi ble hengende bak fra start. Vi manglet boksåpneren i denne kampen. Vi måtte basere oss mye på Sander. Vi bommet på vanvittig mange skudd, sa landslagssjef Christian Berge til TV3.

– Vi sliter. Jeg vet ikke hvor mange 100-prosentsjanser vi bommet på. Nå er det kniven på strupen for oss. Det må vi leve med, sa Sagosen til kanalen. Han var suveren norsk toppscorer med 10 mål.

– Det er skremmende at det er Sagosen, Sagosen og Sagosen. Norge prøvde tre høyrebacker. Ingen lyktes, sa TV-3-ekspert Joachim Boldsen.

Seieren var svært viktig for Frankrike. De tre beste lagene i puljen tar med seg innbyrdes resultater fra gruppespillet til hovedrunden.

Dersom Norge slår Sveits (lørdag) og Østerrike (mandag), vil det trolig bety at de norske gutta starter hovedrunden med to poeng.

I så fall er utsikten til en gunstig kvartfinale litt kronglete.

Norge måtte jobbe hardt for å henge med etter å ha ligget under med tre mål tidlig i 2.-omgangen. Sagosen satte inn en straffe som fikset 18-18. Da så det lyst ut for Norge.

Krise

Men det holdt ikke lenge. Frankrike rykket til 21-18-ledelse. Siden så de franske gutta seg ikke tilbake. Frankrike demmet opp for de norske kontringene i veldig stor grad i lengre perioder av kampen.

Kvelden inneholdt altfor mange norske bomskudd, og Frankrikes keeper Wesley Pardin reddet mye. Han var banens bestemann.

Norge stoppet på meget lave 47 i uttellingsprosent mot motstanderens 60. Med så mange svake skudd, er det vrient å slå en av de store innen herrehåndballen.

Show

Kentin Mahe herjet med Norge i starten. Han scoret fire av de seks første franske målene og hadde assist på de to andre.

Norge gikk fra 3-6 til 6-6. I det momentet snudde tendensen i kampen etter at Kristian Bjørnsen kastet inn utligningen i tomt mål.

Sagosen ordnet 13-13 med det siste skuddet i 1.-omgangen, og han avsluttet en meget sterk omgang i angrep med mål. På vei dit spilte Norge solid i forsvar foran en god keeper (Torbjørn Bergerud).

Det norske laget fikk et tungt forfall noen timer før avkast. Christian O'Sullivan hadde lett feber og magetrøbbel og ble igjen på hotellet. Han var en svært savnet mann både i forsvar og angrep.

Norge tapte VM-finalen både i 2017 (mot Frankrike) og 2019 (Danmark). I fjorårets EM ble det norsk bronse.

Etter tap mot Frankrike torsdag, har den norske gulldrømmen fått en real smell allerede i første kamp.

(©NTB)

Reklame Hva skjer dersom man vinner 925 millioner?