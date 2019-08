Norsk lagkamerat i sorg etter at proffsyklist omkom

Carl Fredrik Hagen sørger over lagkameraten Bjorg Lambrecht som mandag mistet livet etter å ha truffet en kulvert under Polen rundt.

– Jeg er knust av det forferdelige tapet av en fantastisk lagkamerat og venn. Bjorg var en flott person og et eksepsjonelt talent. I løpet av de få månedene vi tilbrakte sammen, utviklet vi et unikt vennskap, skriver Hagen på Twitter.

– Bjorg vil for alltid være i mitt hjerte. Min dypeste kondolanse går til hans familie, venner og alle i Lotto-Soudal-familien, fortsetter den norske 27-åringen.

Carl Fredrik Hagen er eneste nordmann som deltar i Polen rundt. Han sykler for Lotto-Soudal, samme lag som Lambrecht.

– Finnes ikke ord

Også sportsdirektør for laget, Marc Sergeant, uttrykker sin sorg på Twitter og sier at det ikke har helt har gått opp for ham hva som har skjedd.

– Jeg har ikke funnet ordene ennå, for de eksisterer ikke. Jeg er så forvirret over tapet av Bjorg Lambrecht. Så mye smerte for hans familie, venner og oss som en familie i Lotto-Soudal. «Fortsett å være sterk» er lett å si, men det er så vanskelig og urettferdig, skriver direktøren for den belgiske klubben.

– Et slag for sporten

Laget bekrefter dødsfallet på sin hjemmeside.

– Den verste tragedien som kan ramme familien, venner og lagkamerater, har skjedd. Hvil i fred Bjorg, skriver de under et bilde av den omkomne.

Ulykken har rystet sports- og sykkelverden, også i Norge.

– Ja, det var tragisk. Uansett hvor god han kunne bli er det selvfølgelig tragisk. Han har hatt en flott utvikling og skulle debutere i en treukers for å bygge videre på utviklingen. Forferdelig, sier tidligere proffsyklist Mads Kaggestad til NTB.

– Det er bare trist og smertefullt at man skal oppleve dødsfall i sykkelsporten. Lambrecht var virkelig et stort talent. Han viste veldig fine kvaliteter som syklist, og var en offensiv type. Sykkelsporten blir en attraksjon fattigere, sier NRKs sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg til egen kanal.

Stor fart

Tragedien skjedde på den 150 kilometer lange etappen fra Chorzów til Zabrze.

Han ble brakt til sykehus i ambulanse, men helsepersonellet maktet ikke å redde livet hans. Ifølge Michal Sieron, talsmann for sykehuset i Rybnik, ble Lambrecht gjenopplivet ute i sykkelløypa, men han kom seg ikke gjennom operasjonen for de omfattende skadene han pådro seg.

Lambrecht traff en betongkulvert da han var oppe i stor fart. Uhellet skjedde fem mil før mål på tredje etappe. Det skal ha vært småglatt asfalt i området der 22-åringen mistet kontrollen. Lotto-Soudal-syklisten hadde ingen sjanse til å holde seg på sykkelen.

