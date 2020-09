Norsk landslagsspiller klar for Frisk Asker

Landslagsprofilen Thomas Valkvæ Olsen skal spille for Frisk Asker fram til 1. desember. Han kan samtidig gå til utlandet når som helst, skriver VG.

Valkvæ Olsen har også tidligere spilt i Frisk Asker. Han kommer nå fra svensk ishockey, men står uten kontrakt.

Koronapandemien har bidratt til at mange ishockeyspillere er på jakt etter et sted å spille i påvente av at de store ligaene skal starte opp. Det førte Valkvæ Olsen hjem til Norge og Frisk.

Eliteserieklubben er samtidig klar over at de kan miste landslagsspilleren igjen når som helst.

– Han har i tillegg fått det nedskrevet i kontrakten at han kan gå på dagen. Fram til det er dette vinn-vinn for begge parter. Han vil være i toppen av mål-ligaen i Norge, tipper jeg. Og han kan vise seg fram for en mulig overgang til utlandet om det åpner seg igjen, sier Frisk-trener Jan André Wold til VG.

Valkvæ Olsens avtale strekker seg fram til 1. desember.

