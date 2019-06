Norsk maktdemonstrasjon: Smadret Nigeria i VM-åpningen

De norske jentene hadde full kontroll mot Nigeria.

NORGE - NIGERIA 3-0

Det ble en perfekt start på VM-sluttspillet for de norske jentene som knuste Nigeria 3-0 i den første gruppespillskampen. I den første omgangen viste Martin Sjögrens jenter frem sine fantastiske kvaliteter.

Caroline Graham Hansen og Guro Reiten kombinerte nydelig i det 17. minutt etter en corner, og sistnevnte bredsidet Norge i føringen mot de grønnkledde. Reiten var på farten igjen like etter halvtimen da hun tredde igjennom Lisa-Marie Karlseng Utland.

Spissen banket til på direkten etter den utsøkte pasningen fra Reiten, og Norge ledet 2-0. Få minutter senere var den nigerianske midtstopperen Osinachi Ohale uheldig da hun løp Isabell Herlovsens innlegg i eget mål.

- Vi er ikke engang ferdig med førsteomgangen, og det er rene leikarringen, hylte TV 2-kommentator Harald Bredeli mens de norske jentene dominerte mot Nigeria i den første omgangen.

Norge er kun det andre laget i VM-historien som har scoret tre mål i den første omgangen hele syv ganger. Tidligere har de amerikanske kvinnene også gjort samme bragden, opplyser Opta.

Seieren betyr at Norge har et flott utgangspunkt i gruppe A dette mesterskapet. De suser opp til andreplass etter den første kampen, kun bak versnasjon Frankrike, som leder på målforskjell.

- Det er helt sinnssykt deilig, vi har gledet oss masse til dette. Vi merker at det er noe spesielt. Å starte med 3-0, vi kunne ikke ha drømt om dette, sa Reiten til TV 2 etter kampen.

Om pasningsspillet som ledet til 1-0-scoringen kunne Reiten fortelle at de norske jentene hadde jobbet med dødballspillet før mesterskapet:

- Vi har øvd på det. Vi har satt dødball høyt, det kan være avgjørende utover. Vi skal være jævlig gode på dødballer og vi skal ikke slippe inn, og vi skal score. Sånn er det, sa den norske playmakeren.

Også landslagstrener Martin Sjögren var fornøyd etter den første VM-kampen:

- Det har vært mye press og vi har håndtert det bra. Jeg er stolt over laget og stolt over støtteapparatet, sa Sjögren til TV 2 etter kampen.

- Dette bygger selvtillit. Vi tar med oss de positive følelsene og så bygger vi inn mot Frankrike. Men vi må huske på at dette bare er det første steget.

Nigeria ligger på tredjeplass i gruppe A, mens Sør-Korea, som tapte 0-4 mot Frankrike, innehar jumboplassen.

Les mer: Herlovsen seks mål unna norsk rekord

SELFIE!: De norske jentene kunne glise bredt etter å ha knuse Nigeria. Foto: Alessandra Tarantino (AP)









Graham Hansen og Reiten-show

Det var nigerianerne som startet best i Reims, og la inn et skyhøyt press som dyttet det norske landslaget dypt på banen. Spesielt i vendingen av spillet var de grønnkledde spesielt farlige.

Det ledet til at høyrekant Francisca Ordega, gang etter gang, fikk muligheten til å suse nedover sin høyreside, men til tross for flere muligheter til å slå innlegg, maktet hun ikke å finne en lagvenninne.

Til tross det det tidlige nigerianske presset, virket den norske forsvarsfireren å ha god kontroll, og fikk etter hvert etablert banespillet inne på den nigerianske banehalvdelen.

Det ledet til en corner i det 17. minutt der Guro Reiten spilte ballen kort til Caroline Graham Hansen. Den nybakte Barcelona-spilleren vendte vekk to nigerianere før hun la igjen til Reiten.

FORLØSENDE: Guro Reiten scoret Norges første mål. Foto: Gonzalo Fuentes (Reuters)

24-åringen, som selv har signert for Chelsea, bredsidet ballen mot mål. Etter å smelt innom et par nigerianeren, så vant ballen veien inn i nettmaskene bak keeper Tochukwu Oluehi.

Nigeria fortsatte å trykke på, og ved superstjernen Asisat Oshoala hadde de flere tilfeller der de rett og slett løp fra det norske forsvaret. Dessverre for Nigeria, så manglet det på presisjonen, hvilket gjorde at Norge kunne holde stand.

Det kunne ikke Nigeria i det 34. minutt da Reiten plukket opp en dårlig klarering, og spilte igjennom Lisa-Marie Karlseng Utland. På førstetouchet hamret spissen ti, og ballen suste gjennom hendene på Oluehi. Dermed ledet Norge 2-0.

Nigerianerne var i fullstendig oppløsning, for to minutter senere ble Isabell Herlovsen spilt fri ute på kanten, og kunne prikke ballen inn mot Karlseng Utland som ventet foran mål.

Forsvarsspiller Osinachi Ohale var uheldig, og hennes forsøk på klarering ble styrt inn i eget mål. Dermed ledet de norske jentene 3-0 før det var spilt 45 minutter i franske Reims.

Til tross for at Norge hadde ledelsen, så var Nigeria livsfarlige hver eneste gang de kom i nærheten av den norske boksen. Like før pause fikk Desire Oparanozie muligheten til å redusere, men oppofrende norske forsvarsspillere kastet seg foran i blokk.

Like før pause hadde Maren Mjelden muligheten til å punktere kampen en gang for alle, men hennes frispark fra rundt 18 meter seilet like over det nigerianske målet.

Det var uansett Martin Sjögren og hans jenter som kunne glise bredest etter de første 45 minuttene. Norge ledet 3-0 etter den første omgangen mot Nigeria.

Nigeria prøver - og feiler

I den andre omgangen fortsatte Graham Hansen og Reiten å leke seg med de nigerianske jentene. Til tross for det maktet ikke de norske jentene å komme til de helt store sjansene i løpet av de ti første minuttene av den andre omgangen.

Nigeria forsøkte ved flere omganger å isolere Kristine Minde ute på kanten med Ordega, men den norske venstrebacken vokste mer og mer inn i kampen, og tillot ikke Washington Spirit-angriperen sjansen til å dominere.

Nigeria fortsatte å trykke på for en reduseringen, og i det 68. minutt landet ballen perfekt for Oshoala. I det Barcelona-spilleren skulle bredside inn reduseringen var hennes ny lagvenninne, Graham Hansen, akkurat tidsnok til å avverge situasjonen.

Minuttet senere var 24-åringen på farten da hun ble spilt fri på kanten, rundet keeper Ingrid Hjelmseth, men feilet i avslutningsøyeblikket. Dermed suste spissens skudd utenfor det norske målet.

MAGIKER: Caroline Graham Hansen lekte seg mot Nigeria. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Norge sakket ned tempoet utover i omgangen, og hadde god kontroll på ballen. Til tross for dette så la ikke nigerianerne seg bakpå, og forsøkte ved flere anledninger å spille seg til én mot én-situasjoner bredt i banen.

Elise Thorsnes ble byttet innpå i den andre omgangen, og drøye ti minutter før slutt fikk hun muligheten inne i Nigerias boks. Dessverre for Norge gikk skuddet hennes rett på keeper Oluehi.

Graham Hansen hadde en tilnærmet perfekt kamp, men manglet bare scoringen. Like før full tid danset hun seg forbi de nigerianske spillerne, og fyrte løs. Denne kampen var også keeper Oluehi nede og fikk avverget.

Flere scoringer skulle det ikke bli på stadion i Reims. Den norske VM-åpningen var tilnærmet perfekt etter at det nigerianske landslaget ble slått 3-0.