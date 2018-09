Norsk målfest i Bundesliga håndball

Magnus Jøndal var toppscorer med ni mål da Flensburg-Handewitt slo Ludwigshafen 35-23 og tok sin femte strake seier i tysk Bundesliga håndball.

Magnus Abelvik Rød bidro med to mål for Flensburg, som med full poengpott etter fem kamper deler tabelltoppen med Magdeburg. Christian O'Sullivan scoret to mål da Magdeburg slo Kiel 35-30 i egen hall.

Harald Reinkind og hans lagkamerater i Kiel måtte tåle sitt annet serietap på fire kamper.

Virkelig norsk målfest var det i Minden, der Christoffer Rambo scoret åtte mål, Kevin Gulliksen seks og Marius Gullerud fire da Erlangen ble slått 29-22. De tre nordmennene sto altså til sammen for 18 scoringer, «røkla» for 11.

Keeper Espen Christensen bidro også for Minden, riktignok bare på to straffekast.

Petter Øverby scoret to mål for Erlangen. Kristian Bjørnsen scoret på sin side to ganger for Wetzlar, men kunne ikke hindre 26-34-tap mot Melsungen.

(©NTB)

