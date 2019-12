Norsk mareritt: Spania sjokkerte Norge i VM-semifinalen

Aggressivt spansk forsvarsspill ga Norge reale problemer i VM-semifinalen.

NORGE - SPANIA 22-28 (13-13)

KUMAMOTO / OSLO (Nettavisen): Norge var på forhånd vurdert som solide favoritter i semifinalen mot Spania fredag, men lykkes ikke med å sikre seieren.

Spanjolene klinket til med strålende forsvarsspill, og virket å ta de norske spillerne på senga.

Etter en svak norsk andreomgang ble drømmen om VM-finale knust. I stedet må de norske håndballjentene nøye seg med å spille bronsefinale. Der venter Russland, som gikk på et overraskende tap fredag.

Etter kampslutt tok flere norske VM-profiler til tårene. Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal var en av få som holdt opp mot normalt hjøyt nivå og ga spanjolene problemer i forsvar.

Men også hun slet med avslutningene, og bommet i likhet med flere andre fra sjumetersmerket.

Hergeirsson: - Min feil



- Vi tapte mot et bedre lag, er den umiddelbare tanken, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV3.

- Vi brenner sjanser, ja. Vi gjør også noen tekniske feil som vi skal unngå å gjøre, tilføyer islendingen.

Hergeirsson mente også at han muligens brukte Oftedal for mye, og burde variert med Marta Tomac som midtback for å utfordre spanjolene på en litt annerledes måte.

- Det er ikke Stine sin feil, det er jo min feil. Det blir litt vel mye Stine. Hun tar mye ansvar, og de spiller mot Stine sånn som man egentlig skal gjøre, påpeker Hergeirrson i TV3-studioet.

Tung norsk start

De to semifinalistene fulgte hverandre tett i kampens første minutter, der Oftedal og målvakt Silje Solberg begge markerte seg positivt. Da klokka rundet ti spilte minutter ledet Spania 6-5, en ledelse Norge raskt utlignet.

Spanias forsvar bød imidlertid på problemer for Norge, som flere ganger hadde tekniske feil og skudd som ble stoppet.

Da det også glapp bakover for Norge, gikk Spania opp i en 8-6-ledelse etter 17 minutters spill. Spania så ut til å ha lagt en klar plan i forsvarsspillet sitt, noe som førte til problemer for Norge ved mer enn en anledning.

- De varierer ofte på høyden på forsvaret sitt, og det er uvant for norske spillere, kommenterte TV3-ekspert Gunnar Pettersen da Spania tvang fram nok en feil.

I tillegg til i variasjon i høyden på forsvarsspillet sitt, valgte Spania også å noen ganger å legge et «frimerke» på Oftedal.

Da ledelsen ble økt fra to til tre mål, valgte landslagssjef Thorir Hergeirsson å ta en timeout for å samle de norske spillerne til en prat.

Ga klar beskjed

I timeout-praten tok kaptein Stine Bredal Oftedal ansvar, og ga klar beskjed. Der etterlyste hun blant annet at de norske spillerne tok grep i forsvar.

- Vi har sagt at vi skal gi dem juling i forsvar, og det gjør vi ikke, sa Oftedal bestemt, og etterlyste samtidig mer fart fra de norske sidebackene i angrepsspillet.

Thorir Hergeirsson tok også grep i det norske angrepsspillet, og satte inn Marta Tomac, så Norge dermed hadde sine to playmakere på banen. Spanias ledelse, som hadde vært oppe i fire mål, ble knepet inn til kun å være på et mål.

Like før pause satte Stine Skogrand inn målet som sørget for at stillingen var 13-13 til pause.

- Nå er det krise

Etter pausen gikk de spanske spillerne ganske enkelt i strupen på Norge.

Med stor fart i angrepsspillet, og presise skudd inntok de på nytt ledelsen i semifinalen.

Norge slet på sin side veldig i angrep, og scoret knapt i de ti første minuttene etter pausen. Da Spania var tilbake i en firemålsledelse, så Hergeirsson seg nødt til å ta en ny timeout i håp om å få stoppet den negative trenden.

Hergeirsson ga klar beskjed om at kampen måtte vinnes i forsvar om det skulle være håp om en plass i VM-finalen.

Emilie Hegh Arntzen, som så langt hadde levert en svak kamp preget av tekniske feil, hamret inn en scoring i angrepet etter timeouten.

Men så startet marerittet virkelig.

Norge skuffet med feil etter feil i angrep, mens Spania økte ledelsen til seks mål. Etter en halvspilt andreomgang måtte en irritert Hergeirsson ta en ny timeout.

- Vi blir stående ekstremt flate, og de får bare dunke på. Makan til passivt forsvarsspill. Nå er det krise, sa TV3-kommentator Daniel Høglund da Norge tok sin siste timeout for kampen.

Til tross for at Norge forsøkte noen justeringer i angrep og forsvar, fortsatte nedturen.

Det ble tydelig at det å skulle hente inn spanjolenes ledelse ville være en vanskelig oppgave, spesielt siden Norge fortsatte med å brenne åpenbare muligheter som straffekast.

I stedet økte spanjolene ledelsen til sju mål, og virket å ha full kontroll på det som kom av norsk sluttspurt. Desperasjonen blant de norske spillerne var til å ta og føle på, uten at det så ut til å hjelpe.

Det hele endte med en kruttsterk spansk seier. Spania skal spille VM-finale, mens Norge skal spille om bronsemedaljene.

I bronsefinalen møter Norge Russland, som tidligere fredag tapte mot Nederland.