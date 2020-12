Norsk mesterligafest for Reinkind og Sagosen: Kiel slo Barcelona 33-28 i finalen

Kiel, Sander Sagosen og Harald Reinkind feiret Champions League-tittelen i håndball etter 33-28 over Barcelona i finalen.

Sagosen kom til den tyske klubben fra Paris St. Germain i sommer, og etter bare et halvt år kunne han kvittere ut den gjeveste tittelen på klubbnivå for første gang. Det samme gjelder for Reinkind, som har vært i klubben siden april 2018.

Den norske duoen skal om få dager starte VM-oppkjøringen med landslaget. Verdensmesterskapet starter for Norges del mot Frankrike 14. januar.

Kiels danske keeper Niklas Landin ble avgjørende. Han hadde en meget sterk andreomgang.

Kiel ledet 19-16 ved pause. Det betydde at favoritten hos mange håndballeksperter, lå under ganske klart etter en halvtime.

Til slutt endte det med femmålsseier til Kiel. Sagosen scoret sju mål, nest flest i kampen, mens Reinkind noterte seg for ett mål.

Trøbbel

Sagosen startet med strålende angrepsspill, men han pådro seg også to utvisninger før ti minutter var spilt. Dermed var trønderen bare én 2-minutter unna et rødt kort og plass på tribunen.

Det gjorde at Kiel-trener Filip Jicha måtte bruke Sagosen noe annerledes enn han ønsket. Plan B fungerte for Sagosen. Han var meget sentral i angrep hele kampen.

Fra tidligere var bare Børge Lund norsk Champions League-triumfator. Han vant med Kiel i 2010.

Sjelden

Det er vrient å sikre seg Champions League-trofeet i håndball for menn. Ikke siden spanske Ciudad Real klarte det våren 2009, har en klubb forsvart tittelen.

Men om bare et halvt år spilles finalen i 2020-21-sesongen. Tirsdagens kamp var avgjørelsen på den koronautsatte 2019-20-utgaven av mesterligaen.

