Norsk nedtur på Bislett-milen, Ingebrigtsen-gutta uten seiersmulighet

Jakob Ingebrigtsen ble nummer seks på den engelske milen under Bislett Games. Tiden ble 3.53,04 etter offensiv løping. – Jeg ble for ivrig, sa 18-åringen.

Broren Filip endte på 9.-plass med 3.54,41. Polakken Marcin Lewandowski vant med 3.52,34. Det var bra fart fra start i løpet foran et engasjert publikum. Det ble likevel en nedtur for de norske gutta mot slutten.

– Jeg har litt lyst til å løpe litt fortere enn det blir løpt. Det er et sykt publikum å løpe for. Da er det litt lett å bli litt for ivrig, sa Jakob til NRK.

Pappa og trener Gjert var av samme oppfatning.

– Spesielt Jakob ble altfor ivrig. Han gikk på altfor mye og kastet bort masse krefter på tull og tøys. Jeg synes han blir unødvendig ivrig, sa han.

– Filip er ikke på plass enda etter løpet sitt i Roma.

– Jeg prøvde å komme meg litt opp, men det var ikke den responsen og flyten jeg gjerne ville ha. Jeg håpet det hadde vært noen hakk hvassere. Slik var det ikke i dag. Jeg trenger nok litt mer tid på meg, sa Filip til NTB etter løpet.

Nedtur

Dermed klarte ikke Ingebrigtsen-familien å sette et perfekt punktum for en super norsk friidrettskveld. Ingen nordmann hadde vunnet distansen i Bislett Games noen gang da løperne kom på banen torsdag.

Det var ikke helt topp forhold med 13–14 grader i luften etter en torsdag med lett nedbør i Oslo. Været lettet som bestilt inn mot starten av stevnet.

VM er det store målet for de to yngste Ingebrigtsen-brødrene. Mesterskapet går i Doha. Det skjer såpass sent som i månedsskiftet september/oktober.

Jakob er endelig ferdig med videregående skole, og i opptakten til Bislett Games avslørte han at det hadde påvirket ham sportslig i flere år. Han kalte det en stor lettelse å kunne satse 100 prosent på idretten.

