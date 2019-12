Norsk nedtur: VM-bronsen glapp etter dramatisk kamp mot Russland

Landslagssjef Thorir Hergeirsson tordnet da drømmen om norsk VM-medalje brast.

NORGE - RUSSLAND 28-33 (15-18):

KUMAMOTO (Nettavisen): Norge hadde et håp om å sikre VM-bronsen da de møtte Russland i bronsefinalen i VM søndag.

Det viste seg imidlertid å bli en for tøff oppgave for Thorir Hergeirssons mannskap, som tidvis virkelig fikk kjørt seg i møte med de russiske spillerne.

Frisk norsk start

Norge fikk en god start på kampen, mye takket være en heltent målvakt i Silje Solberg. Når også angrepet fungerte godt, hadde Norge inntatt en 3-0-ledelse etter kampens fem første minutter.

Russerne våknet imidlertid raskt, og hindret Norges ledelse i å vokse ytterligere. Likevel gjorde gode angrepsbevegelser fra Silje Waade og Stine Bredal Oftedal holdt seg et par mål foran Russland.

Også Russlands store stjerne, Anna Vjakhireva, hadde truffet med toppformen til bronsefinalen, og stod bak det aller beste russerne kom med i angrep. Etter et kvarters spill gikk hun hele veien selv, og utlignet til 9-9.

NØKKEL: Stine Bredal Oftedal viste nok en gang hvor viktig hun er for det norske angrepsspillet. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Fader heller, det skal smelle

Da valgte landslagssjef Thorir Hergeirsson å ta en timeout for å justere det norske forsvaret. Islendingen var tydelig oppgitt over at de norske jentene ikke fulgte kampplanen, og la heller ikke skjul på hva han mente.

- Vi gjør ikke jobben. Hun får vandre, hun får gå. Vi slipper henne, hun slipper pasninger. Er dere redde for å ta på henne eller? Fader heller altså, det skal smelle! Ta både arm og kropp! smalt det fra Hergeirsson.

FORBANNET: Landslagssjef Thorir Hergeirsson var forbannet over at de norske spillerne ikke fulgte kampplanen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Timeouten så imidlertid ikke ut til å ha en umiddelbar effekt, for Russland scoret de fire neste målene etter Hergeirssons tordentale, og gikk med det opp i en 13-9-ledelse. Først da Oftedal lobbet inn et straffekast klarte Norge å stoppe russernes rekke med scoringer.

Vjakhireva fortsatte å være motoren og hjernen i Russlands angrepsspill, og Norge forsøkte å demme opp for hennes kraft ved å legge Camilla Herrem som et frimerke på henne.

Norge fikk hindret Russlands ledelse i å øke mer, men klarte heller ikke å knipe inn noe særlig. Da pausesignalet gikk, var stillingen 15-18.

Tung start

De første minuttene av den andre omgangen bar preg av uheldig- og udyktig norsk spill. Silje Waade hadde et vådeskudd som ble stoppet, Camilla herrem falt under en kontring, og Silje Solberg fomlet et svakt skudd inn i eget mål.

De tre målene russerne ledet med til pause, ble raskt doblet til en seksmålsledelse på stillingen 17-23, før Norge våknet og klarte å sette inn et par raske mål.

HARD MEDFART: Kari Brattset Dale fikk tøff behandling under en norsk kontring. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Kari Brattset Dale, som noen minutter tidligere hadde blitt taklet under en kontring, uten at det hadde blitt straffet, måtte selv ut med en tominutters utvisning etter ti minutters spill etter pause. Den norske linjespilleren så ikke ut til å skjønne stort av hvorfor hun ble sendt av banen i to minutter, og ristet oppgitt på hodet.

Samtidig gjorde ikke utvisningen det noe enklere for Norge å skulle hente inn Russlands ledelse.

I et forsøk på å få til en sluttspurt som skulle hente inn ledelsen, ble Marta Tomac brukt ute på venstrekanten i forsvar, mens VM-debuttant Kristine Breistøl fikk prøve seg i angrep.

Også Emilie Hegh Arntzen markerte seg i det norske angrepet med en rekke scoringer. Norge klarte å krympe ledelsen til tre mål, og fikk fornyet håp da Russland fikk to spillere utvist på kort tid, knappe ti minutter før slutt.

Det håpet forsvant imidlertid raskt da Norge misset i angrep selv om de var to spillere i overtall, for så å slippe inn et mål mot et Russland i betydelig undertall.

Noen magisk sluttspurt ble det aldri, og Russland gikk dermed seirende ut av bronsefinalen med resultatet 28-33.

Tøff motstand - og mulig drama

Fjerdeplassen betyr også at Norges motstandere i OL-kvalifiseringen endelig er avklart. Håndballjentene er satt opp til å spille mot Romania, Montenegro og Nord-Korea når kvalifiseringen skal spilles i mars 2020.

Montenegro gjorde et godt mesterskap, og endte til slutt som nummer fem i VM. Romania ble nummer 12, mens Nord-Korea ikke har spilt VM.

Det er også ting som tyder på at det kan spøke for Nord-Koreas plass i kvalifiseringen.

Ifølge NTB har ryktene gått om at Det internasjonale håndballforbundet (IHF) vurderer å kaste ut nordkoreanere fra kvalifiseringen og tildele et frikort til en europeisk nasjon.

IHF har en historie for bruk av friplasser. Norges herrelag fikk en slik til VM i 2017.

Det er ikke avgjort hvor kvalifiseringskampene skal spilles, men det blir i alle fall ikke i Norge. Siden håndballguttas kvalifisering skal spilles i Norge, betyr det at jentene må utenlands for sine kamper.