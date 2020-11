Norsk revansj: Røiseland og Knotten på pallen

Nordmenn på andre- og tredjeplass etter svensk-norsk dominans.

Marte Olsbu Røiseland (29) fylte begge skyteseriene og gikk ut i en klar ledelse på sisterunden på søndagens 7,5 kilometer sprint i finske Kontiolahti.

Froland-skiskytteren fikk dog tøff konkurranse fra flere hold. Lagvenninnen Karoline Knotten (25) og flere svenske utøvere viste nemlig også sterke takter.

Knotten leverte også ti treff og sitt beste renn i karrieren. På lørdagens 15-kilometer var hun beste norske utøver helt nede på en 17.-plass. Dagen etter endte hun på seierspallen for første gang i verdenscupen.

- Gratulerer med dagen! Fantastisk levert! utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da Knotten passerte målstreken.

Svensk triumf



Svenske Hanna Öberg endte opp som vinner etter å ha holdt høyest fart i langrennsløypa. Røiseland og Knotten fulgte på de neste plassene.

- Det er så godt at vi som lag løfter oss. Det er veldig godt at både jeg, Marte og Emilie får det til, sier Knotten til NRK, før hun ble avbrutt av en oppstemt Olsbu Røiseland som jublet over oppturen.

Öberg og den svenske lagvenninnen Johanna Skottheim skjøt også feilfritt. Dermed ble kampen ble kampen om seieren avgjort i langrennsløypa.

Røiseland tok seg i mål på ny bestetid, 21 sekunder foran Skottheim, men bak i løypa jaget blant andre Öberg. Sistnevnte hadde høyere fart på skiene, og var ikke mindre imponerende på standplass.

Den svenske 25-åringen skjøt ned alle blinkene også i stående og tok en soleklar føring for de siste 2,5 kilometerne. Öberg økte med noen sekunder til Røiseland inn mot mål og fullførte hele 23,9 sekunder foran sørlendingen. Avstanden ned til Knotten var på 37,9 sekunder.

- For en standard hun setter for sesongen som er foran oss. Dette er et varsel fra Hanna Öberg om at i år blir hun å regne med, fastlo NRK-kommentatoren.

Løftet laginnsatsen



Knotten kjempet lenge mot tidene til de øvrige pallkandidatene. Vingrom-skiskytteren havnet bak Røiseland, men hun kjempet seg i mål til tredjeplass, sju sekunders margin til Skottheim.

Også Emilie Kalkenberg på det norske laget skjøt feilfritt. Hun passerte på tiendeplass før sisterunden, men tapte noen plasseringer inn mot mål. 14.-plassen var likevel også karrierebeste for 23-åringen fra Rana.

Ingrid Landmark Tandrevold holdt imponerende bra tempo i løypa søndag. Hun var blant annet klart foran Røiseland inn til standplass etter førsterunden.

Dessverre for Fossum-jenta ble det en bom på hver av skytingene, noe som førte henne ut av kapmen om en pallplass.

Klubbvenninnen Tiril Eckhoff gikk ut allerede på startnummer tre, men skjøt tre bom allerede på liggende. Dermed var alle sjanser for en god plassering spolert for Eckhoff.

