Norsk rytter og flere titalls andre kastet ut av sykkelklassiker

Amund Grøndahl Jansen var blant mange som ble disket under Scheldeprijs-rittet. Rytterne ble straffet for å krysse en jernbaneovergang da bommen var på vei ned.

Det ble svært spesielle scener i Belgia onsdag. En gruppe på opp mot 30 syklister ble kastet ut av det klassiske Scheldeprijs-rittet for ulovlig passering over en jernbanelinje. Blant de diskvalifiserte var norske Amund Grøndahl Jansen, som sykler for LottoNL-laget.

Også favoritter som Arnaud Démare og Dylan Groenewegen ble kastet ut. Den tyske stjernen Tony Martin led samme skjebne.

– Det blinket rødt ved en togovergang, men den første gruppa bare kjørte over. Min vifte var like bak, og jeg var ikke klar over at det skulle komme tog før bommen beveget seg. Da sto jeg allerede på togskinnene. Jeg regnet med at de kom til å stanse oss, men i stedet disket de oss. Det er vanskelig å få med seg alt som rytter, sa Jansen til procycling.no.

Boasson ventet

Ifølge nettstedet var Edvald Boasson Hagen i samme gruppe som Jansen, men han valgte å vente til toget hadde passert.

– Jeg var en av de få som stoppet for toget, så jeg ble ikke disket. Men jeg sto av da vi kom inn på rundene, sa rudsbygdingen til procycling.no.

Episoden skjedde kort tid etter at sidevind hadde delt hovedfeltet i to.

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) skjerpet reglene etter at en tilsvarende situasjon oppsto under Paris-Roubaix i 2015. Den gang var Alexander Kristoff blant rytterne som tok krysset en jernbanelinje like før et tog kom i høy hastighet.

Ingen norske fullførte

Truls Korsæth hadde allerede stått av rittet før forviklingene ved bommen. Sondre Holst Enger og Sindre Lunke kom seg heller ikke til mål.

Scheldeprijs-rittet ble vunnet av nederlandske Fabio Jakobsen. Dermed kunne Quick-Step juble for nok en seier, som var lagets 24. hittil i sesongen. Jakobsen vant i regnværet foran tyske Pascal Ackermann (Bora).

Marcel Kittel stilte til start som regjerende mester, men Katusha-stjernen ble hektet av før alt skulle avgjøres.

(©NTB)

Mest sett siste uken