Norsk seier i Oberhof

Dramatisk stafett for herrene i Oberhof.

Det ble en stor norsk dag i Oberhof lørdag.

Johannes Dale ledet med 23,5 sekunder inn mot nest siste etappe, hvor Tsjekkia blant annet måtte ut i tre strafferunder.

Dale hadde også fire bom, men hadde allerede skaffet seg et godt forsprang.

Det var Erlend Bjøntegaard glad for.

– Dette blir en ordentlig manndomsprøve for Johannes, sa Bjøntegaard til NRK før nest-siste etappe.

Til tross for sterk vind så var skytingen til Norge jevnt over presis gjennom stafetten, og på siste etappe var Vetle Sjåstad Christansen iskald og sørget for fullt hus på liggende skyting.

Så ble det strafferunde på siste etappe, og Norge gikk ut 6,6 sekunder bak Frankrike på siste skyting. Det var sterke vindkast i det Christiansen skulle skyte, noe som gjorde det svært utfordrende å treffe.

Christiansen gikk derimot beinhardt i sporet, og tok raskt inn tiden på Frankrike.

Inn mot mål vekslet Christiansen og franske Maillet på å ligge i tet, men det så tidlig ut som nordmannen hadde mer krefter mot tampen.

Etter en dramatisk spurt ble det klart at Norge gikk seirende ut av stafetten, etter en heltemodig innsats fra Christiansen på siste etappe.