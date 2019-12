Norsk stortalent trener med Juventus

Fotballspilleren Odin Thiago Holm (16) reiser tirsdag til Italia for å trene med Juventus, kun to dager etter sin eliteseriedebut for Vålerenga, melder TV 2.

Unggutten fra Trondheim som var jaktet av blant andre Manchester United, signerte for Vålerenga i januar før han ble lånt ut til Tiller for å fullføre ungdomsskolen hjemme. I sommer returnerte han til Oslo-klubben, og nå får han sjansen til å vise seg fram for Juventus. – Odin har proffkontrakt, men får lov til å dra på treningsopphold hos Juventus. Vi håper det er en tur der han får utfordret seg mot gutter på samme alder og spillere opp til 23 år. Vi tenker det er fint for ham å avslutte sesongen med et treningsopphold, sier Vålerengas sportssjef Jørgen Ingebrigtsen til TV 2. 16-åringen slet med skader i starten av sin Vålerenga-karriere, men har fått flere kamper for klubbens andrelag som rykket opp fra 3. divisjon, før han endte opp med å gjøre sin eliteseriedebut i siste serierunde mot Mjøndalen. Tirsdag morgen skal Odin og pappa Owe ta flyet til Italia. (©NTB)