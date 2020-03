Norsk sykkelprofils lag vil droppe klassikere grunnet virusfrykt

Kristoffer Halvorsens sykkellag, EF Education, ønsker å trekke seg fra flere italienske klassikere som Milano – San Remo grunnet frykt for koronaviruset.

De italienske sykkelrittene Strade Bianche, Tirreno – Adriatico og Milano – San Remo skal avvikles som planlagt i løpet av mars, men amerikanske EF Education med norske Halvorsen i stallen ber nå Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) om å få slippe å være med.

Helsemyndighetene i USA har frarådet alle unødvendige reiser til Italia, noe det amerikanske laget bruker som begrunnelse for å trekke seg i brevet til RCS Sport, som organiserer de italienske klassikerne.

– Vi mener at det er best å følge dette rådet og gjøre alt vi kan for å holde vår stab og ryttere friske og bidra til å sikre at de ikke risikerer å overføre viruset, skriver EF ifølge Wall Street Journal.

Laget etterlyser videre en plan for å gjennomføre rittene på en sikker måte og skal være åpne for å delta på et senere tidspunkt.

Koronaviruset har allerede satt en stopper for flere idrettsarrangementer i Nord-Italia, inkludert flere fotballkamper i Serie A. Mandag meldte RCS Sport at rittene går som planlagt.

Strade Bianche skal etter planen kjøres kommende lørdag, Tirreno – Adriatico går fra 11. til 17. mars, mens Milano – San Remo sykles 21. mars.

(©NTB)