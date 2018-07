Norsk sykkeltalent hardt skadd i kollisjon med bil

Syver Wærsted innlagt på sykehus etter trafikkulykke.

Det norske sykkeltalentet Syver Wærsted (21) mister resten av sesongen etter å ha kollidert med en bil på treningstur tirsdag.

Ulykken skjedde i Siljan utenfor Skien.

Sykkelsjef Jens Haugland i Wærstads lag, Uno-X Norwegian Development Team, forteller at et vikepliktsbrudd skal ha forårsaket ulykken. Førerkortet til bilføreren ble beslaglagt av politiet etter kollisjonen.

- Syver er hardt skada, i den forstand at han har flere bruddskader og båndskader som man ofte får i sammenstøt med en bil. Men de vitale organene hans, samt hode og nakke, er utrolig nok intakt. Som sykellag trekker vi jo et lettelsens sukk over at det ikke gikk enda verre, sier Haugland til Nettavisen.

Han understreker likevel at Wærsted har pådratt seg omfattende skader, blant annet brudd i armen og kneskålen.

- Hvor lang tid dette tar å lege gjenstår å se. Vi har ikke hørt noe som tilsier at det skal ta lengre tid å lege enn det at han mister mer enn årets sesong, sier Haugland.

- Skulle krysse veien



Politiet meldte om ulykken på Twitter klokken 13.40.

- Det var en ulykke mellom en syklist og en bilist. Føreren av bilen skulle krysse veien, men overholdt ikke vikeplikten. Syklisten ble truffet og skadd. Ut i fra de opplysningene jeg har er det mulig snakk om en alvorlig skade, men hodet og nakken skal ikke være skadd, sier operasjonsleder Marianne Mørch ved Sør-Øst politidistrikt til Nettavisen.

#Siljan kl. 13:40

Politiet rykket ut etter melding om en trafikkulykke mellom personbil og syklist i Sentrumsveien. Bilfører var en mann i slutten av 20-årene fra Skien. Syklisten var en mann i begynnelsen av 20-årene fra Porsgrunn. Syklisten er kjørt til akuttmottaket i Skien. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) July 31, 2018

Syklisten ble fraktet til Sykehuset Telemark avdeling Skien i ambulanse.

Mørch antar at politiet på stedet tok en promillekontroll av sjåføren, men det er ikke mistanke om kjøring i ruset tilstand.

- Førerkortet er rutinemessig beslaglagt. Om han får det tilbake, og eventuelt når det blir, avhenger av konklusjonen av etterforskningen.

Nettavisen fikk tirsdag kveld opplyst at Wærsted var lagt inn på intensivavdelingen på Sykehuset Telemark. De har så langt ikke hatt mulighet for å kommentere saken.

Står sammen



Lagsjef Haugland forteller at lagkameraten Jonas Abrahamsen også var med på treningssturen der ulykken skjedde, men at resten av laget befinner seg på treningsleir ute i Europa.

- Vi skal gjøre alt som står i vår makt for at Syver skal kunne komme tilbake dit han har vært. Vi er også opptatt av å informere de andre på laget så grundig som mulig om det som er skjedd, sier Haugland til Nettavisen.

Etter ønske fra familien gikk Uno-X Norwegian Development Team, ut med en redegjørelse rundt ulykken på Twitter tirsdag ettermiddag.

«Syver W. Wærsted var involvert i en kraftig kollisjon med en bil under en treningstur i dag. Hodet og nakken er OK, men Syver mister resten av sesongen på grunn av betydelige skader. Vi ønsker Syver alt godt, og står sammen med deg hele veien i dette», skriver Uno-X Team i meldingen.

