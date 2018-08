Norsk syklist brøt med profflag

Ingrid Moe brøt kontrakten med Hitec-laget like før Ladies Tour of Norway. Det gjorde hun etter å ha følt seg dårlig behandlet.

Bergenseren avslørte nyheten før lørdagens etappe av sykkelrittet.

– Jeg sa opp kontrakten med Hitec forrige uke. Det har vært mange hendelser siden jeg startet der. Mye går på at forventningene jeg hadde i forkant ikke ble innfridd, at avtaler ikke ble holdt, mangelfull kommunikasjon... Informasjonen som blir gitt til rytterne er fraværende eller dårlig. Og når sånt skjer over tid, så blir man litt demotivert, sa Moe til TV 2.

Moe sykler istedenfor for et sammensatt norsk landslag i rittet. Syklisten har uttrykt misnøye med det norske Hitec-laget og uttaler at hun føler seg dårlig behandlet av ledelsen.

Lagsjef Karl Lima kjenner seg ikke igjen i kritikken. Lima opplyser overfor TV 2 at Moe ønsket å bli løst fra kontrakten i begynnelsen av august og at det ikke foreligger noen løftebrudd.

Hitec er det eneste kvinnelige profflaget i Norge, men har slitt økonomisk samtidig som resultatene har utebitt denne sesongen. Laget har stått i fare for å bli lagt ned, men fikk nylig inn nok midler til å fortsette satsingen i 2019.

(©NTB)

