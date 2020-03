Norsk Tipping merker omsetningssvikt, for tidlig å si om det får konsekvenser for idretten

Norsk Tipping, som er en markant bidragsyter til norsk idrett, opplever en betydelig omsetningssvikt på grunn av koronavirusets utbredelse i Europa.

Norsk Tipping (NT) har mistet en nettoomsetning på rundt 14 millioner kroner (rundt 8 prosent) i uke 12, den første av «koronaukene».

Sportsspill som tipping, langoddsen, liveoddsen og oddsbomben har slitt mest siden nærmest alt av fotball og idrett i nesten hele verden har stoppet opp på grunn av koronavirusets herjinger.

På disse feltene opplever Norsk Tipping en nedgang i omsetningen på 10 millioner kroner. Mye av nedgangen skjer også på grunn av at spilleterminaler måtte stenges på grunn av smittevernhensyn. Det utgjør fem millioner kroner i nedgang av budsjettert omsetning.

– Norsk Tipping merker selvsagt også korona, selv om store deler av spilltilbudet vårt er oppe. Vi har foretatt noen funn etter første uke med merkbare koronakonsekvenser. Og det er viktig å understreke at dette er første uke i en situasjon som kan bli langvarig. Her vil tendenser og trender endre seg. Alle tendenser vi har opplyst om er i nettoomsetning, altså det kundene har lagt igjen hos Norsk Tipping etter at premier er utbetalt, men før fratrekk av kostnader (lønn, drift, kommisjon m.m.), sier kommunikasjonssjef ved Norsk Tipping, Tonje Sagstuen til NTB.

Økning i andre spill

NT har derimot opplevd en omsetningsøkning på andre av sine produkter som Lotto, Vikinglotto, Joker, Nabolaget, Eurojackpot, Keno, Andelsbanken. Her opplevde man en budsjettøkning på rundt fem millioner kroner.

– Vi jobber også med å etablere estimater for mer langsiktige effekter, men her er det betraktelig usikkerhet, både med tanke på varighet av tiltak og hva kundene velger å gjøre når sportstilbudet er dårlig og spillterminalene er stengt. Det er for tidlig å anslå konkrete tall for konsekvenser for overskuddet til formålene. Per 27. mars er det ikke gjort permitteringer i Norsk Tipping, opplyser Sagstuen.

Grasrotandelen

Norsk Tipping er også bidragsyter til idrettsklubber og frivillige organisasjoner via sin Grasrotandel.

Denne ordningen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å fordele sju prosent av det man spiller for direkte til et lag eller en forening. I 2019 ble over 700 millioner kroner fordelt til små og store foreninger.

Vålerenga Fotball har vært den største mottakeren av Grasrotandelen de siste årene. Klubben med sine 110 lag, barne- og ungdomslag, voksenlag og unifiedlag regner med at 300.000 kroner uteblir dette året fra grasrotmidlene.

Klubben har henvendt seg til Kulturdepartementet og Norsk Tipping og bedt om to tiltak:

– At det garanteres en grasrotutbetaling til klubber, lag og foreninger som i 2019.

– At prosentandelen som fordeles øker fra sju til ti prosent for alle mottakere.

(©NTB)