Norsk Tipping ny generalsponsor for norsk fotball

Norsk Tipping er tilbake som generalsponsor og har signert en avtale som sikrer norsk fotball 258 millioner kroner over fire år.

Avtalen med Norges Fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball (NTF) og Toppfotball Kvinner (TFK) omfatter også breddeaktiviteter i tillegg til de øverste nivåene på herre- og kvinnesiden, cupen og A-landslagene, opplyser NFF i en pressemelding.

– Jeg er på vegne av norsk fotball veldig glad og stolt for at Norsk Tipping forsterker sitt engasjement i fotballen sammen med NFF, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner gjennom en så stor avtale. 258 millioner inklusiv merverdiavgift er en sum som i høyeste grad vil bidra til å videreutvikle og styrke helt avgjørende kompetanse for å løfte norsk fotball, og vi er takknemlig over å ha Norsk Tipping med på laget, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

– Den nye avtalen betyr at vi engasjerer oss bredt i store deler av norsk fotball. Vi har hatt et nært forhold til norsk fotball siden 1948, og vi kjenner oss som et naturlig medlem av den norske fotballfamilien, sier administrerende direktør i Norsk Tipping Åsne Havnelid.

(©NTB)

