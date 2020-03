Norsk Toppfotball (NTF) tar initiativ overfor spiller- og trenerforeningen

Norsk Toppfotball (NTF) var mandag i møte med daglig ledere i Eliteserien og OBOS-ligaen. Mulige permitteringer sto blant annet på dagsorden.

Klubbene ble enige om at permitteringer for spillere og trenere diskuteres med spillerforeningen (NISO) og trenerforeningen før det iverksettes, heter det i en pressemelding sendt mandag formiddag.

I pressemeldingen heter det videre at Eliteserien og OBOS-ligaen er utsatt til første helg i mai, og at det forutsettes fortsatt at begge seriene gjennomføres som normalt.

Klubbene er enige om at forbudet knyttet til organisert trening settes til 31. mars.

- Norge er i en krisesituasjon og idretten må gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å unngå smitte, heter det fra NTF.

NTF skriver at Toppfotballen er en viktig samfunnsaktør og at de er sitt ansvar bevisst. De skriver at hensynet til liv og helse er altoverskyggende.

(©NTB)