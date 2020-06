Norsk toppfotball seks av sju dager i uka i sommer

Kampoppsettet for resten av Eliteserien i fotball og hele 1. divisjon for menn er klart. Oppsettet viser at det blir mye fotball i sommer.

Tirsdag ble alle kampene i herrenes to øverste divisjon offentliggjort. Oppsettene er godt nytt for den ivrige fotballsupporter som må følge kamper fra sofaen som følge av koronapandemien. – Det blir norsk fotball på skjerm seks av sju dager i uka denne sommeren, så nå ligger alt til rette for en skikkelig fotballfest uansett om man er hjemme eller på norgesferie, sier fungerende sportsdirektør Morten Johannessen i Discovery til fotball.no. De sju første rundene i Eliteserien er nå spikret, og sesongstart er 16. juni. De øvrige rundene er ikke datofestet siden Norges Fotballforbund avventer en avgjørelse om kvalifiseringene til europacupene og internasjonale perioder i høst. Tidlig Stabæk-gjensyn for Brynhildsen Allerede i fjerde runde får Moldes nysignering Ola Brynhildsen et gjensyn med Stabæk når bæringene kommer på besøk. Oppgjøret spilles søndag 28. juni. Rosenborg får en tøff start på sesongen. Trønderne skal i aksjon mot Kristiansund, Molde, Bodø/Glimt, Brann, Vålerenga, Stabæk og Strømsgodset i sine sju første kamper. – Både Sarpsborg og Haugesund er jeg ganske sikker på kommer til å være høyt opp etter de første sju serierundene, spår Joacim Jonsson i Eurosports sending. I siste serierunde skal Molde i aksjon mot Sarpsborg 08. Bodø/Glimt får besøk av Viking, mens Rosenborg og Brann møter henholdsvis Sandefjord og Odd. 1. divisjon blir rent TV-produkt De tolv første rundene i 1. divisjon er også spikret. Divisjonen sparkes i gang 3. juli, og i serieåpningen skal Lillestrøm i aksjon borte mot nyopprykkede Grorud. Runden etter kommer HamKam på besøk. Ut august skal alle kampene i divisjonen spilles på mandag, tirsdag og fredager. Nils Fisketjønn i NFFs konkurranseavdeling sier at kampene betraktes om rene TV-produkt inntil videre. – Dette for å unngå unødig konkurranse fra andre ligaer, sier Fisketjønn. Sesongavslutningen blir etter planen 7. desember. (©NTB)