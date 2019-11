Norsk toppjockey rett bak favorittene i Melbourne Cup

William Buick er tilbake i salen og rir fjorårsvinner Cross Counter tirsdag i Melbourne Cup i Australia. Det kan bli historisk.

Ifølge BBC vil Storbritannia følge med, tross at det er tidlig morgen i Europa, når hesten Cross Counter starter på Flemington i Melbourne tirsdag ettermiddag i Australia. Løpet starter klokka 5 tirsdag morgen norsk tid. Den totale premiepotten er på 20 millioner australske dollar, og vinnerhesten får 4,4 millioner av dette, noe som tilsvarer nesten 28 millioner kroner etter dagens valutakurs. Jockeyen får 5 prosent av premien.

Hvis Cross Counter vinner, blir det første gang en utenlandsk hest vinner Melbourne Cup to år på rad, og det blir i så fall med norske William Buick i salen. Det har skjedd fem ganger før at en hest har vunnet to ganger på rad, men altså ikke en utenlandsk hest.

Til tross for at Buick og Cross Counter ikke er ranket høyest i løpet sitt, får duoen derfor stor oppmerksomhet. Bookmakerne har Cross Counter og Buick på 5. plass, man mange påpeker at hesten er i svært god form.

– Det er et tøft løp å vinne, men jeg mener vi har den beste hesten i konkurransen, så vi tar sjansen. Han er en større og sterkere hest enn i fjor, sier Chris Connett på vegne av trener Charlie Appleby til News.com.au før løpet.

Buick fra Eiksmarka i Bærum har for lengst etablert seg i den internasjonale jockeytoppen. Han har hatt et lengre skadeavbrekk etter et fall i mai, men er tilbake nå.

Han rir for Stall Godolphin.

