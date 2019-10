Norske alpinjenter på skuddhold i Sölden

Mina Fürst Holtmann (24) og Thea Louise Stjernesund (22) dunket til med 5.- og 8.-plass etter 1. omgang av verdenscupåpningen i Sölden.

Under strålende forhold i lørdagens renn på Rettenbachbreen var de norske jentene i godt slag. Holtmann har 1,06 sekunder opp til ledende Mikaela Shiffrin, mens Stjernesund er 1,66 sekunder bak verdens suverent beste kvinnelige alpinist.

Stjernesund endte på 9.-plass i Sölden sist vinter, og det er fortsatt hennes beste plassering i verdenscupen.

Holtmanns beste plassering i verdenscupen er også en 9.-plass. Det klarte hun i østerrikske Semmering i romjula sist år.

Maria Therese Tviberg kjørte ned til 26.-plass og kvalifiserte seg blant de 30 som får kjøre 2. omgang senere lørdag.

Marte Monsen kvalifiserte seg ikke for 2. omgang med sin 43.-plass. Det gjorde heller ikke Kristina Riis-Johannessen deltok i sitt første verdenscuprenn på to år. Hun ble nummer 47.

Kristin Lysdahl kjørte ut i 1. omgang etter å ha havnet på innerski. Hun har blitt nummer åtte i de to siste sesongene i Sölden. Der var også der hun debuterte i verdenscupen med 51.-plass i 2016.

– Det er skikkelig kjipt. Det er ikke dette jeg har trent for. Men det er en del av gamet, og det er ingenting jeg får gjort med det nå. Jeg velger å se fram mot neste renn, sa Lysdahl til NTB.

Shiffrin kjørte inn til soleklar ledelse fra sitt startnummer fire. Mer overraskende er det at 17 år gamle Alice Robinson fra New Zealand bare er 14 hundredeler bak på 2.-plass. Robinson er juniorverdensmester i storslalåm, men deltok bare i sitt sjuende verdenscuprenn siden debuten for snart to år siden. Robinson fyller ikke 18 år før 1. desember.

Italias Federica Brignone er nummer tre med 0,86 sekunder opp.

