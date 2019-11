Norske André er venn med Real Madrid-profil: - Han kom løpende mot meg og ropte navnet mitt

André Østgaard fra Knapstad er ikke som andre nordmenn. Han har Santos som favorittklubb og sluttet i jobben for å flytte til Brasil og følge klubben i sitt hjerte.

Og der ble han kjent med en spiller som i full fart har presentert seg på den internasjonale fotballscenen i det siste.

Den brasilianske Real Madrid-spilleren Rodrygo spås en enorm fremtid og viste seg nylig ordentlig frem i Europas gjeveste klubbturnering.

Det var nemlig i den fjerde gruppespillskampen i Champions League at 18-åringen skulle skape historie.

Han fant veien til nettmaskene hele tre ganger mot Galatasaray, og ble med det historisk i Champions League-sammenheng.

- Jeg skrek «han scorer hat trick, han scorer hat trick etter ti minutter, det er helt vilt!», sier Østgaard til Nettavisen.

For norske André var nemlig hat tricket av det spesielle slaget.

Han har fulgt Rodrygo tett siden guttefotballen, og har selv et personlig forhold til 18-åringen som er fostret frem i Santos.

Vennskap med stjernen

Det var derfor det var ekstra spesielt å se den unge brasilianeren hamre inn scoring på scoring i kun sin andre kamp i Europa:

- Han kalles «rayo» i Brasil, som betyr lyn og er det man kaller store spillere. I Santos har man hatt flere, men det er Pelé, Neymar, Robinho og Rodrygo som anses som de fire store.

Østgaard ble kjent med Rodrygo da han bodde i Brasil i 2016, og var på et lengre besøk i 2019.

- Å få en spiller som jeg har fulgt siden han var 13-14 til Real Madrid er helt rått. Da jeg først hørte ryktene om Real Madrid, så nektet jeg å tro det. Jeg så Rodrygo fra tribuneplass for første gang i 2016, sier Østgaard.

Den gangen spilte Rodrygo for U15-laget til Santos, og var del av en generasjon det ble snakket varmt om innad i Santos.

- Jeg ble godt kjent med Rodrygo den gangen, selv om jeg ikke fikk best kontakt med ham. Men da jeg var tilbake i Brasil i 2019 var han fast på a-laget. Jeg husker da jeg kom inn på treningsanlegget kom han småjoggende mot meg, og ropte navnet mitt, sier André.

MED STJERNEN: André Østgaard kjenner Rodrygo personlig. Foto: Privat

Han går under kallenavnet «Noru», som er en forkortelse av «Noruega» (Norge på portugisisk). Det er navnet André bruker i supportermiljøene i Santos.

- Jeg har alltid med et norsk flagg, der det står «KNAPSTAD NORUEGA» som jeg har med på alle kamper. Det ønsket Rodrygo å ta et bilde med, så det gjorde vi. Siden avtalte vi å ta en lunsj før jeg skulle tilbake til Norge, sier Østgaard.

Men den lunsjen gikk ikke helt som planlagt:

- Jeg skulle møte Rodrygo og fem-seks andre spillere, men det rakk jeg ikke! Jeg skulle i et møte med markedssjefen i Santos i São Paulo, som er rundt to timer fra der vi skulle spise lunsj, sier Østgaard.

- Jeg kastet meg i en Uber i håp om å rekke lunsjen, men forstod at det ikke var sjans. Så jeg sendte en melding, og sa at jeg ikke kom til å rekke det. Men forsøket var der, det hadde jo vært kult!

Rodrygo følges i dag av over 200.000 supportere på Twitter, men selv følger han mindre enn 200. Blant de 200 finner vi norske André.

Hjertet i Brasil

Der veldig mange kanskje velger Manchester United eller Liverpool som favorittlag, eller ser til sydligere strøk med et øye for klubber som Juventus, Barcelona og Real Madrid, så har Østgaard et annet lag i hjertet.

Det er nemlig brasilianske Santos som står Andrés hjerte nærmest.

- Jeg hadde en onkel som bodde i Brasil, og jeg fikk litt interesse for landet. Han var Santos-supporter, men det visste jeg ikke. I 2011 satt jeg hjemme og så Copa Libertadores (Sør-Amerikas Champions League), og da så jeg Santos, forteller Østgaard.

I den årgangen finner vi navn som Alex Sandro og Danilo (begge Juventus), men det er først og fremst Neymar som trakk oppmerksomheten til Østgaard.

- De dominerte, og jeg begynte å følge alle kampene deres. Jeg har siden sett alt av kamper, og det tok skikkelig av i 2013 da jeg dro til Barcelona for å se debuten til Neymar mot Santos da han hadde signert for Barcelona, sier Østgaard.

SAMLING: Neymar, Rodrygo og Ronaldinho er navn som går igjen ved flere anledninger i André Østgaards samling av fotballdrakter og sko. Foto: Jonas Giæver (Nettavisen)

- Jeg fikk møte alle Santos-spillerne og trenerne på hotellet deres, fikk autografer og bilder. Etter det, så har jeg bare vært bitt av basillen. Det har ført til at jeg har kjøpt en del kampbrukte drakter for eksempel, sier Østgaard.

Han estimerer selv at han har brukt «noen hundre tusen» på helt spesielle drakter og sko som er kampbrukt og signert av stjerner som Neymar, Rodrygo og Ronaldinho. Blant draktene finner vi VM-drakter fra 2014 og 2018 brukt av Neymar.

KLIKK HER FOR Å SE ANDRÉS SAMLING AV SIGNERTE NEYMAR-, RONALDINHO-, OG RODRYGO-DRAKTER

I 2016 bestemte André seg for å ta et drastisk valg for å følge kjærligheten til den brasilianske stormakten.

- Jeg slutta i jobben og dro til Brasil fordi jeg skulle følge Santos i 2016. Jeg hadde spart opp penger og det holdt til syv måneder. Det er perioden der jeg så alt av hjemmekamper helt ned til U13-årgangen til Santos. Jeg stod opp klokken seks hver lørdag for å se dem, forteller André.

Og Andrés tilstedeværelse i Brasil har skapt store reaksjoner hos den lokale befolkningen.

- I Norge er jeg bare en tjukkas som er glad i fotball, men i Brasil har jeg vært på en del av de største TV-kanalene. De synes det er rart at en nordmann slutter i jobben sin for å følge en klubb som den gang surret rundt 11. og 12. plass i Brasil, forteller André.

Etter å ha vært i flere av de største mediene, så har han fort fått kjendisstatus blant supporterne i Brasil:

- Jeg husker jeg var på den ene nettavisforsiden, og da hadde du Ronaldo, Messi og meg ved siden av hverandre. Det var rått! Når jeg går på gata er det ofte folk skriker etter meg, det er mange som vil ta selfies. Det er litt flaut å si, men det er litt kjendisstatus der nede. Det er kjempestas, sier André, som er åpen om at han håper å flytte tilbake til Brasil for å følge klubben i sitt hjerte.

Supertalentet

Ifølge Opta er det kun Real Madrid-legenden Raúl som har vært yngre da han scoret hat trick i Champions League, mens hva angår brasilianske hat trick i Champions League så føyer han seg inn på en veldig eksklusiv liste.

Vi må nemlig tilbake til 2003 for å finne sist gang et en brasilianer fant nettmaskene tre ganger i samme kamp i Champions League for Real Madrid.

Den gangen var det Ronaldo som hamret inn tre scoringer da Real Madrid tapte 3-4 på Old Trafford mot Manchester United i kvartfinalen av turneringen.

Rodrygo vekket oppsikt da han ble solgt for rapporterte 45 millioner euro sommeren 2018. Den gangen var han kun 17 år, og per reglementet måtte han vente til påfølgende sommer før han kunne slutte seg til Real Madrid.

EKSPERT PÅ SPANSK FOTBALL: Petter Veland tror Rodrygo har potensial til å bli en av verdens beste fotballspillere.

Dermed ble han den andre unge brasilianeren på kort tid som signerte for Real Madrid. Tidligere hadde nemlig Vinícius Júnior forlatt Flamengo til fordel for den spanske hovedstadsklubben. Også han måtte vente et år før han kunne flytte til Madrid.

Viasport-ekspert Petter Veland mener at det er grunn til å sammenligne de to brasilianske stjerneskuddene:

- Dersom du parer Rodrygo med Vinícius, og setter sammen det beste fra hver av dem, så hadde du hatt verdens beste fotballspiller. Rodrygo er Vinícius med sluttprodukt, men han er ikke like mye involvert i selve spillet, sier Veland til Nettavisen.

- De har utmerket seg på hvert sitt vis, de har vist sine styrker og svakheter, til tross for at de er ganske forskjellig. Mange har sammenlignet deres kvaliteter, men når du scorer hat trick i Champions League som 18-åring så blir forventningene deretter.

Selv tror Veland at vi fort kan snakke om den tidligere Santos-stjernen som en av verdens fremste spillere i årene fremover.

- Det virker som Real Madrid gjør noen grep i etterkant av suksess for å sørge for at Rodrygo holder bakkekontakten. Dagen etter sitt første mål i LaLiga var han tilbake på Castilla (andrelaget), og etter hat tricket mot Galatasaray var han ikke engang i troppen mot Eibar, sier Veland.

SUPERTALENTER: Vinícius Júnior og Rodrygo er Real Madrids fremtidshåp. Foto: Pierre-philippe Marcou (AFP)

- Det virker som det spiller til hans fordel at Real Madrid allerede har prøvd dette med Vinícius, som fikk for mye ansvar for tidlig. Jeg tror Rodrygo nyter godt av at Madrid har erfaring med denne situasjonen nå, så jeg tror han har potensial til å være en av de vi snakker jevnlig om som en av verdens beste spillere de 10-15 neste årene.

Det har vært rapportert ved flere anledninger i spansk presse at Real Madrid-president Florentino Pérez ønsker å sikre seg «morgendagens stjerner før de blir så dyre at Madrid må ut med spinnville summer».

Takefusa Kubo, Martin Ødegaard og Federico Valverde har alle vært spillere som har passet inn i den modellen. Dette skal også være noe av grunnen til hvorfor Madrid kobles tett til Erling Braut Haaland, ifølge AS.

- Det ble sagt i sin tid at Real Madrid var grønne av misunnelse ovenfor Barcelona fordi de klarte å skape Messi, altså å skape en vinner av Gullballen. Madrid har som regel måttet kjøpe dem, sier Veland.

- Rundt 2014 satte Real Madrid denne planen til verks, om å hente de neste store i ung alder. Martin Ødegaard, Marco Asensio, Brahim Díaz, Vinícius Júnior og Rodrygo er alle del av dette. Dette minner litt om da de hentet Karim Benzema da han var ung, Raphael Varane før han hadde spilt i Ligue 1, de hentet Marcelo fra brasiliansk fotball, Sergio Ramos da han var 19. Dette er de som trekker lasset nå, så det kan hende de ønsker å skape en slik generasjon.