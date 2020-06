Norske fotballklubber kan kjøpe spillere til 5. oktober

Det andre av to overgangsvinduer i norsk fotball strekker seg en snau uke inn i oktober, har Norges Fotballforbund besluttet.

NFF opplyser på sine nettsider onsdag at datoene for det siste overgangsvinduet i 2020 nå er fastsatt. Startdato blir 8. september, og først 5. oktober må de siste overgangene i 2020 være fullført.

Det er forbundsstyret som hvert år fastsetter overgangsvinduer for den norske sesongen. Normalt legges det inn to vinduer – et før sesongstart og et underveis i sesongen.

I henhold til bestemmelsene til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) kan vinduet før sesong ha en maksimal varighet på tolv uker, mens vinduet i sesong maks kan være på fire uker eller en hel kalendermåned.

I tråd med Uefa-signaler

Virussituasjonen har imidlertid medført at det gjøres unntak i 2020.

Fifa har tidligere gitt NFF grønt lys til å legge inn et ekstra overgangsvindu på sommerstid. Det ble åpnet 10. juni og varer fram til 30. juni.

Deretter vil det altså igjen bli mulighet for å kjøpe spillere i september og oktober.

Beslutningen NFF nå har tatt er i tråd med signalene som kom fra Det europeiske fotballforbundet etter et styremøte i forrige uke. Da ble det kommunisert at man fra Uefa-hold ønsker ett felles overgangsvindu for fotballen i Europa i sommer.

Det skal etter planen stengte 5. oktober.

Senere sesongstart

Datoen for stengning har sammenheng med at klubbene har frist til 6. oktober med å registrere spillere til neste sesongs mesterliga og europaliga.

Normalt stenger det europeiske overgangsvinduet i månedsskiftet august-september.

Nå gis klubbene ekstra tid til å forsterke sine spillerstaller. Endringen må sees i sammenheng med at de noe nær samtlige europeiske ligaer opplever senere sesongstart enn normalt i 2020 som følge av virussituasjonen.

