Norske håndballprofiler mistet treneren etter uenighet

Mathias Madsen gir seg som trener for Stine Skogrand og resten av spillerne i den danske håndballstorheten Ikast-Herning med umiddelbar virkning.

Bakgrunnen for Madsens beslutning er at treneren er uenig i strategien klubbledelsen styrer etter, heter det i en uttalelse mandag.

Ved siden av Stine Skogrand er også Helene Gigstad Fauske, Vilde Johansen og Ingvild Bakkerud del av Ikast-Hernings spillerstall.

Jeanett Kristiansen spilte også for Jylland-klubben sist sesong, men nylig ble det klart at hun vender tilbake til Vipers i norsk håndball.

Klubbledelsen skal ha besluttet at tiden med røde tall i budsjettene nå er over. Derfor tas det grep for å spare penger, hvilket blant annet innebærer at det skal satses mer på spillere fra klubbens eget talentsystem.

– Denne strategien har hovedtrener Mathias Madsen ikke ønsket å jobbe etter, og derfor luftet han for en måneds tid siden muligheten for at samarbeidet skulle opphøre etter fire år, det siste av dem som hovedtrener, heter det fra klubben.

Madsen hadde i utgangspunktet kontrakt i ett år til.

Kasper Christensen blir ny trener for Stine Skogrand og lagvenninnene. Han kommer fra jobben som trener for Sønderjyskes herrelag.

Skogrand og Helene Gigstad Fauske var begge med i Norges tropp til VM i Japan i fjor.

(©NTB)