Norske klubber opplever korona-reglene som uklare. Nå ber NFF om en avklaring

Norges Fotballforbund har bedt Helsedirektoratet om å presisere forbud mot organisert idrettsaktivitet.

Det var tidligere denne måneden at det ble nedlagt forbud mot all organisert idrettsaktivitet som følge av utbruddet av koronaviruset i Norge.

Det har ført til at en rekke klubber over hele landet har stengt deres fotballbaner.

Likevel er det mange som har valgt å benytte seg av de stengte fotballanleggene rundt omkring i landet.

I en pressmelding skriver NFF mandag at de opplever at de fleste forholder seg til helsemyndighetenes råd, men at det likevel er uorganiserte grupper som bryter smittevernlovgivningen.

NFF mener at klubbene ikke kan ta ansvar for denne egenaktiviteten. Samtidig ber de nå om at Helsedirektoratet forklarer i større grad reglene som flere klubber opplever som uklare.

Fotballpresident Terje Svendsen sier at de registrerer at forbundet av organisert idrettsaktivitet tolkes ulikt.

- NFF har derfor bedt Helsedirektoratet om å presisere denne bestemmelsen, for eksempel med hensyn til egentrening på fotballbaner. Inntil dette er presisert oppfordrer NFF at alle fotballbaner stenges i Norge, sier Svendsen.

BER OM AVKLARING: Fotballpresident Terje Svendsen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

I helgen ble det i Oslo observert flere som benyttet seg av fotballbaner rundt omkring i hovedstaden.

Det til tross for at norske helsemyndigheter oppfordrer til at man bør begrense antall personer man har kontakt med og at man bør holde avstand til andre.

