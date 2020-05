Norske landslagsprofiler først ut i Bundesliga-restarten

Kristine Minde og Ingrid Syrstad Engens Wolfsburg åpner ballet når kvinnenes Bundesliga starter opp igjen etter koronapausen neste fredag.

Kvinnefotballen i Tyskland har i likhet med noe nær all annen fotball i Europa vært satt på koronapause siden tidlig i mars. Fredag 29. mai er det klart for restart med to norske landslagsprofiler i begivenhetenes sentrum.

Engen og Minde skal i aksjon når serieleder Wolfsburg møter Köln på hjemmebane. Det er klart etter at kampoppsettet for restarten nå er bekreftet.

– Vi er endelig tilbake. Stort skritt for kvinnefotballen, skriver Engen på sin Instagram-konto.

Dermed går kvinnene i tysk fotball i fotsporene til sine mannlige kolleger. Bundesligasesongen for menn ble gjenopptatt sist lørdag. Erling Braut Haaland sto for den første scoringen etter restarten da han sendte Borussia Dortmund i ledelsen i 4-0-seieren over Schalke.

Toppfotballen i Tyskland er den første av verdens store idrettsligaer som starter opp igjen. Også kvinnene skal spille for tomme tribuner og følge den strenge smittevernprotokollen som er etablert.

I kvinneserien gjenstår det seks hele runder pluss to hengekamper. Wolfsburg topper tabellen suverent og ligger an til å bli mester.

I cupen for kvinner har man kommet til kvartfinaler. Wolfsburg spiller borte mot Gütersloh i kvartfinalen og må gjøre unna ni kamper i løpet av en drøy måned om det skal bli dobbelttriumf. Kvartfinalene spilles 2. og 3. juni, mens semifinalene skal gå 10. og 11. juni.

4. juli blir det cupfinale.

Wolfsburg er også i kvartfinale i mesterligaen.

(©NTB)